Экономика
Газета.RuBloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Всего в список BBI или 500 богатейших людей планеты входят 23 представителя России. Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
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Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
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Происшествия
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"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
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Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
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Общество
Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России
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Жители Омска обнаружили стоящий на коленях труп мужчины, сообщил местный портал Superomsk.
Футбол
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Общество
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Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
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В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Интернет
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Хоккей
Молодёжная сборная России по хоккею проиграла американцам
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Киберспорт
Компания Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Компания Valve, выпускающая различные игровые продукты, назвала самые успешные в сервисе Steam в 2019 году.