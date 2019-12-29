Экономика
Газета.RuBloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Всего в список BBI или 500 богатейших людей планеты входят 23 представителя России. Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
Читать в источнике
Оценить1656
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Политика
Парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию
Законопроект, который предусматривает возможность отправки войск в Ливию, парламент Турции рассмотрит 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на ТК NTV.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Энергетика
«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.
Происшествия
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Экономика
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Футбол
«Реал» продлит контракт с Бензема
Французский футболист выступает за мадридский «Реал» уже более десяти лет.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве
Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Происшествия
При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек
Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
Политика
Границу с Крымом пытались пересечь два украинца
На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве
«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге
Дзержинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Никиту Семёнова, обвиняемого в планировании теракта в северной столице, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.
Экономика
«Спортмастер» купил европейского конкурента
Ltd, которая представляет собой головную компания ретейлера «Спортмастер» со штаб-квартирой в Сингапуре, приобрела датскую компанию Sport Nordic Holding ApS.
Политика
Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Общество
Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера
В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Политика
США грозятся наказать подрядчиков «Северного потока–2» за ускорение
Ускорение строительства газопровода не входило в планы США.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова вышла в свет с новым возлюбленным
42-летнюю телеведущую Ольгу Орлову заметили в компании представительного мужчины. Парочку засняли во время свидания в ресторане.
Культура
Пригожин заявил критикам Пугачевой о праве артиста умереть на сцене
Ранее Соседов раскритиковал возвращение на сцену «немощной» и «еле дышащей» Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова, заявив, что артисты должны выступать только в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии
США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Политика
Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона в первом же раунде
Американский боец был отправлен в нокаут уже в первом раунде. Для Емельяненко это 39-я победа в карьере при 6 поражениях.
Происшествия
Сотрудники магазинов SPAR жалуются на невыплату зарплаты
Сотрудникам магазинов SPAR уже два месяца не платят зарплату.
Космос
В Китае создали нейросеть для поиска космического мусора
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.