Экономика
Аргументы и ФактыBloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Один из совладельцев «Норильского никеля» Владимир Потанин стал самым разбогатевшим за год среди российских миллиардеров, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в уходящем году состояние Потанина увеличилось на 8,5 млрд долларов и сейчас превышает 28 млрд долларов.
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Bloomberg назвало Потанина самым разбогатевшим за год российским миллиардером
Коммерсантъ30.12.19 в 00:26
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