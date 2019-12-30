Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыBloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Один из совладельцев «Норильского никеля» Владимир Потанин стал самым разбогатевшим за год среди российских миллиардеров, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в уходящем году состояние Потанина увеличилось на 8,5 млрд долларов и сейчас превышает 28 млрд долларов.
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