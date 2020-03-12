Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне

Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
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с чего всё началось
Если стоимость нефти опустится до 15-20 долларов за баррель, только Россия будет способна производить "черное золото", сообщает
 Bloomberg со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisenbank.
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