с чего всё началось

Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.

Политика Лукашенко рассказал о желающих подорвать стабильность Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Авто Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Общество В Казахстане обнаружили коронавирус Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.

Происшествия Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.

Происшествия Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.

Политика Кремль оценил перспективы саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН В беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания также заинтересована в проведении такого саммита.

Происшествия Ректора Воронежского опорного вуза оставили под арестом Воронеж, 13 марта 2020, 13:03 — REGNUM Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный, обвиняемый в получении взятки, останется в СИЗО до 28 апреля.

Происшествия Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.

Общество Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.