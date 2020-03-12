Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне

Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Читать в источнике
Комментировать247
с чего всё началось
Если стоимость нефти опустится до 15-20 долларов за баррель, только Россия будет способна производить "черное золото", сообщает
 Bloomberg со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisenbank.
Российская газета09:34

Подробнее о событии

Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

РБК10:52

Bloomberg назвал ключевые преимущества России в нефтяной войне

РИА Новости07:32

На Западе раскрыли, что позволит России победить в нефтяной войне

URA.Ru09:44

Bloomberg: низкая себестоимость добычи поможет России выстоять в войне цен на рынке нефти

ТАСС09:14

Эксперты назвали главный козырь России в нефтяной войне

Московский Комсомолец08:29

Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне

Газета.Ru11:41

Назван главный козырь России в нефтяной войне

Lenta.ru06:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 20:14, Ашберн

Комментарии

Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv вчера в 06:24
Общество

Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз

С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Интерфакс 13:32
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Футбол

Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Газета.Ru 19:08
Общество

В России выявили шесть новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в России: четыре в Москве, один в Краснодарском крае и один в Калининграде.
RT на русском 12:35
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 14:05
Баскетбол

Заразившийся коронавирусом игрок НБА Гобер извинился за свое поведение

Центровой «Юты» Руди Гобер извинился перед людьми, здоровью которых он мог принести вред.
Матч ТВ 17:03
Технологии

Процессоры AMD Ryzen 3000 подешевели на 25-50 долларов

По условиям акции некоторые из наиболее популярных процессоров AMD серии Ryzen 3000 предложены со скидкой от 25 до 50 долларов.
iXBT.com 18:52
Экономика

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 16:38
Происшествия

Сахалинец избил себя монтировкой,чтобы инсценировать ограбление

По данному факту следственный отдел полиции Холмска возбудил уголовное дело по статье заведомо ложный донос о совершении преступления .
АСТВ 19:54
Происшествия

В медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина

Мужчина, который был доставлен в медцентр в Коммунарке после того, как вернулся из Италии, умер не от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 14:45
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК 19:29
Футбол

«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
Чемпионат 13:53
Происшествия

Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
РИА Новости 19:02
Футбол

«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
ProstoProSport 16:47
Общество

Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
РБК 12:20
Общество

Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг

Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
Коммерсантъ 19:59
Общество

На воду «Северной верфи» спустили корвет «Ретивый»

В четверг, 12 марта, на «Северной верфи» в Петербурге состоялась церемония спуска на воду корвета проекта 20380 «Ретивый».
Невские Новости 08:45
Политика

Жители Тутаева просят лишить Терешкову статуса почётного гражданина

Жители Тутаева Ярославской области просят лишить парламентария статуса почётного гражданина города.
News.ru 09:00
Культура

Стали известны подробности отмены крупной выставки видеоигр E3

Лос-Анджелес, США, 12 марта 2020, 01:00 — REGNUM Организаторы известной выставки игровой индустрии E3 приняли решение отменить её из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:00
Экономика

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний.
РБК вчера в 12:18
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.
РИА Новости 14:00
Общество

Последние новости о коронавирусе в России

Последние новости о коронавирусе в России Число заразившихся новым видом коронавируса в стране превысило 35 человек, заболевшие выявлены в 11 субъектах РФ.
Коммерсантъ 14:33
Политика

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
RT на русском 18:14
Общество

В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 19:30
Кино

В прокат выходит новый фильм Маттео Гарроне «Пиноккио»

В четверг, 12 марта, в российский прокат выйдет новый фильм режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио".
Piter.tv 02:33
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

Второй угрозой врач назвал истощение медицинской системы.
RuNews24.ru 18:32
Экономика

Мишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности

Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, заявил, что ресурсов бюджета достаточно для выполнения обязательств перед гражданами на много лет.
Известия 04:43
Космос

Россия запатентовала систему передачи энергии из космоса на Землю

Smolnarod.ru 10 марта в 04:50
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости 15:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное