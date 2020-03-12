с чего всё началось

Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.

Общество Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Общество В России выявили шесть новых случаев коронавируса Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в России: четыре в Москве, один в Краснодарском крае и один в Калининграде.

Общество Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.

Технологии Процессоры AMD Ryzen 3000 подешевели на 25-50 долларов По условиям акции некоторые из наиболее популярных процессоров AMD серии Ryzen 3000 предложены со скидкой от 25 до 50 долларов.

Происшествия Сахалинец избил себя монтировкой,чтобы инсценировать ограбление По данному факту следственный отдел полиции Холмска возбудил уголовное дело по статье заведомо ложный донос о совершении преступления .

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020» Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.

Происшествия Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.

Футбол «МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.

Общество Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.

Общество Последние новости о коронавирусе в России Последние новости о коронавирусе в России Число заразившихся новым видом коронавируса в стране превысило 35 человек, заболевшие выявлены в 11 субъектах РФ.