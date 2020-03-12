с чего всё началось

Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.

Хоккей НХЛ официально остановила сезон Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Космос Россия и Европа отложили миссию ExoMars из-за коронавируса "Роскосмос" сообщил на своем сайте, что совместно с Еврропейским космическим агентством принято решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020, которые должен был исследовать Марс на наличие следов жизни.

Политика Горбачев обратился к мировым лидерам Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.

Общество На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.

Энергетика Нефтяники РФ заявили о готовности работать при низких ценах Руководители ведущих нефтяных компаний России после совещания у главы министерства энергетики России Александра Новака заявили о готовности работать при низких ценах на нефть.

Политика Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17 Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.