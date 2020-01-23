Экономика

ВедомостиВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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 финансовой группы ING Groep N.V., дополнительные расходы правительства РФ на выполнение поставленных президентом Владимиром Путиным задач в 2020 году могут достичь 2,1 трлн руб. ($34 млрд).
Коммерсантъ22:36

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Bloomberg назвало компании, доходы которых могут вырасти на фоне смены правительства РФ

Коммерсантъ22:36

Bloomberg перечислил российские компании, выигравшие от смены правительства

URA.Ru20:24

Названы самые перспективные компании России

Lenta.ru22:00

Названы самые доходные после смены правительства РФ компании по версии Bloomberg

Телеканал 360°22:20

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Ведомости20:03

Bloomberg назвал самые доходные после смены правительства России компании

РБК17:51

Bloomberg назвал компании и банки, которые могут подорожать после смены правительства

Forbes03:00
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Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru 13:07
Происшествия

Российским полицейским добавят обязанностей

Отмечается, что сейчас в обязанности полицейских входит оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от преступлений, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии.
ФедералПресс 05:28
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 17:22
Политика

Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Вести.Ru 13:43
Общество

В России могут отменить понятие МРОТ

Из Гражданского кодекса РФ могут убрать понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ).
9111.ru 02:19
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM 19:07
Политика

Осужденная в РФ израильтянка сочла лишним просить Путина о помиловании

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала писать российскому лидеру самостоятельное ходатайство о помиловании.
Газета.Ru 10:56
Общество

Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России

Грядущий февраль будет холоднее января, температуры могут опускаться до десяти градусов мороза, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 20:09
Происшествия

В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме

Российская газета 22:48
Технологии

Xiaomi до конца года откроет в России 200 фирменных салонов

Китайская компания Xiaomi раскрыла планы развития на российском рынке, сообщает «Ъ». В компании рассказали, что до конца года откроют в России 200 новых фирменных салонов, а также планируют заключать соглашения с новыми розничными партнёрами.
Retailer.ru 11:52
Общество

Россиянин Бурков признал вину на суде в США

Коммерсантъ 20:29
Экономика

Дерипаска призвал «перекроить» закон о ЦБ

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал внести изменения в законы, регламентирующие деятельность Центробанка.
Компания вчера в 04:22
Общество

Пациент скончался от коронавируса в граничащей с Россией провинции КНР

Китайское центральное телевидение сообщило о первом смертельном случае пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, зарегистрированном в городе Суйхуа в провинции Хэйлунцзян.
iReactor 21:46
Экономика

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить

В изначальном варианте, в случае уплаты НДФЛ со всей суммы, человеку придется заплатить 130 тысяч рублей.
РЕН ТВ 19:44
Экономика

Назван средний размер долга россиян перед банками

Долг среднестатистического россиянина перед банками к концу 2019 года вырос почти на 11% и достиг 249 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Башинформ 20 января в 22:45
Происшествия

Член банды Цапков дал показания на сообщников

Член "банды Цапков" Владимир Алексеев признался, что вымогал деньги у нескольких кубанских бизнесменов.
Вести.Ru 07:10
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне

США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Известия 21:17
Политика

Турция предложила интегрировать ЗРС С-400 в оборонную систему НАТО

Военное обозрение 10:10
Гаджеты

Стартовали продажи российского неубиваемого планшета

Компания Astra Linux, совместно с Mobile Inform Group официально объявили о начале продаж российского неубиваемого планшета MIG T10, который, к тому же, работает на базе отечественной операционной системы Astra Linux.
Ferra 10:03
Шоу-бизнес

Гарри Галкин спел песню на французском языке

Сын Максима Галкина сидит на стуле с поет песню на французском языке, за кадром слышно, что кто-то играет на фортепиано.
Дни24 21 января в 02:52
Футбол

Тодибо: на тренировках в «Барселоне» все защищаются очень аккуратно против Месси

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды за «Шальке-04», рассказал, как игроки сине-гранатовых действуют против форварда Лионеля Месси на тренировках.
Чемпионат 13:10
Общество

Онколог усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов

47% UVA лучей легко проникают через иллюминатор, провоцируя рак кожи.
Уфимские Заметки 21 января в 08:46
Футбол

Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила о решении продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Чемпионат 07:29
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Infox.ru 17:31
Шоу-бизнес

Толкалина позировала в образе Венеры

В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
WomanHit.ru 04:55
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Общество

В Tinder добавят «тревожную кнопку» для вызова полиции

РБК 21:08
Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия 18:42
Кино

Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»

Газета.Ru 08:21
Общество

ВОЗ решила не объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вводить чрезвычайную ситуацию из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Китае пока рано.
Газета.Ru 14:25
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