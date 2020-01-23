с чего всё началось

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Происшествия Российским полицейским добавят обязанностей Отмечается, что сейчас в обязанности полицейских входит оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от преступлений, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии.

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Политика Осужденная в РФ израильтянка сочла лишним просить Путина о помиловании Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала писать российскому лидеру самостоятельное ходатайство о помиловании.

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Технологии Xiaomi до конца года откроет в России 200 фирменных салонов Китайская компания Xiaomi раскрыла планы развития на российском рынке, сообщает «Ъ». В компании рассказали, что до конца года откроют в России 200 новых фирменных салонов, а также планируют заключать соглашения с новыми розничными партнёрами.

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Шоу-бизнес Гарри Галкин спел песню на французском языке Сын Максима Галкина сидит на стуле с поет песню на французском языке, за кадром слышно, что кто-то играет на фортепиано.

Шоу-бизнес Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.