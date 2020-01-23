Экономика
ВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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с чего всё началось
По подсчетам финансовой группы ING Groep N.V., дополнительные расходы правительства РФ на выполнение поставленных президентом Владимиром Путиным задач в 2020 году могут достичь 2,1 трлн руб. ($34 млрд).Коммерсантъ22:36
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Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Происшествия
Российским полицейским добавят обязанностей
Отмечается, что сейчас в обязанности полицейских входит оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от преступлений, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Общество
В России могут отменить понятие МРОТ
Из Гражданского кодекса РФ могут убрать понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ).
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Политика
Осужденная в РФ израильтянка сочла лишним просить Путина о помиловании
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала писать российскому лидеру самостоятельное ходатайство о помиловании.
Общество
Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России
Грядущий февраль будет холоднее января, температуры могут опускаться до десяти градусов мороза, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме
Технологии
Xiaomi до конца года откроет в России 200 фирменных салонов
Китайская компания Xiaomi раскрыла планы развития на российском рынке, сообщает «Ъ». В компании рассказали, что до конца года откроют в России 200 новых фирменных салонов, а также планируют заключать соглашения с новыми розничными партнёрами.
Общество
Россиянин Бурков признал вину на суде в США
Экономика
Дерипаска призвал «перекроить» закон о ЦБ
Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал внести изменения в законы, регламентирующие деятельность Центробанка.
Общество
Пациент скончался от коронавируса в граничащей с Россией провинции КНР
Китайское центральное телевидение сообщило о первом смертельном случае пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, зарегистрированном в городе Суйхуа в провинции Хэйлунцзян.
Экономика
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить
В изначальном варианте, в случае уплаты НДФЛ со всей суммы, человеку придется заплатить 130 тысяч рублей.
Экономика
Назван средний размер долга россиян перед банками
Долг среднестатистического россиянина перед банками к концу 2019 года вырос почти на 11% и достиг 249 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Происшествия
Член банды Цапков дал показания на сообщников
Член "банды Цапков" Владимир Алексеев признался, что вымогал деньги у нескольких кубанских бизнесменов.
Армия и оружие
Forbes назвал слабое место США в возможной войне
США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Политика
Турция предложила интегрировать ЗРС С-400 в оборонную систему НАТО
Гаджеты
Стартовали продажи российского неубиваемого планшета
Компания Astra Linux, совместно с Mobile Inform Group официально объявили о начале продаж российского неубиваемого планшета MIG T10, который, к тому же, работает на базе отечественной операционной системы Astra Linux.
Шоу-бизнес
Гарри Галкин спел песню на французском языке
Сын Максима Галкина сидит на стуле с поет песню на французском языке, за кадром слышно, что кто-то играет на фортепиано.
Футбол
Тодибо: на тренировках в «Барселоне» все защищаются очень аккуратно против Месси
Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды за «Шальке-04», рассказал, как игроки сине-гранатовых действуют против форварда Лионеля Месси на тренировках.
Общество
Онколог усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов
47% UVA лучей легко проникают через иллюминатор, провоцируя рак кожи.
Футбол
Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком
Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила о решении продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Шоу-бизнес
Толкалина позировала в образе Венеры
В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Кино
Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»
Общество
ВОЗ решила не объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вводить чрезвычайную ситуацию из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Китае пока рано.