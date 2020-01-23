Экономика
ВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.Forbes03:00
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Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570
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Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
В ведомстве подтвердили существование предварительного списка ресурсов с бесплатным доступом, подчеркнув, что он будет дополняться.
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Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
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Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
Политика
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Общество
ВОЗ решила не объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае
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Политика
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Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Политика
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Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
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Политика
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Гаджеты
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На прошлой неделе, Galaxy A51 начали предлагать в двух цветах — черном и белом, причем на рынок сразу вышли две модификации — 4/64 ГБ памяти за 19 990 рублей и 6/128 ГБ за 22 990 рублей.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Общество
Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России
Грядущий февраль будет холоднее января, температуры могут опускаться до десяти градусов мороза, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
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Политика
Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Игры
Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Армия и оружие
Эксперты оценили риск ядерной войны между США и Россией
Угроза ядерной войны между США и Россией ниже, чем, например, между Индией и Пакистаном, заявили в совете по науке и безопасности группы «Бюллетень ученых-атомщиков».
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Дмитрий Алиев стал новым чемпионом Европы после семилетнего правления Хавьера Фернандеса и принёс России первое золото в мужском одиночном катании после Евгения Плющенко.
Общество
Стало известно, какие фрукты и овощи россияне покупают чаще всего
В 2019 году россияне чаще всего покупали бананы и картофель. Об этом сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
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Дуда заявил о правильности решения не ехать на форум памяти Холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не сожалеет о том, что не поехал на форум памяти Холокоста, который проходил в Израиле.
Политика
Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Футбол
Тодибо: на тренировках в «Барселоне» все защищаются очень аккуратно против Месси
Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды за «Шальке-04», рассказал, как игроки сине-гранатовых действуют против форварда Лионеля Месси на тренировках.