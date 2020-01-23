Экономика

ВедомостиВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет
 Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.
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Bloomberg перечислил российские компании, выигравшие от смены правительства

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
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В ведомстве подтвердили существование предварительного списка ресурсов с бесплатным доступом, подчеркнув, что он будет дополняться.
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Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вводить чрезвычайную ситуацию из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Китае пока рано.
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«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

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Предыдущим самым мощным устройством считался Xiaomi Mi 10 Pro, имеющий 560 тысяч баллов.
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Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
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Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

С того момента, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, пользователи ОС начали постоянно сталкиваться с полноэкранными оповещениями о том, что устаревшая версия операционной системы небезопасна.
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поддержала сенаторов от Бурятии и Забайкальского края, которые озвучили вопрос о необходимости газификации регионов.
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Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
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Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

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Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Вести.Ru 13:43
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Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

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Эксперты оценили риск ядерной войны между США и Россией

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Дмитрий Алиев стал новым чемпионом Европы после семилетнего правления Хавьера Фернандеса и принёс России первое золото в мужском одиночном катании после Евгения Плющенко.
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Стало известно, какие фрукты и овощи россияне покупают чаще всего

В 2019 году россияне чаще всего покупали бананы и картофель. Об этом сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
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Дуда заявил о правильности решения не ехать на форум памяти Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не сожалеет о том, что не поехал на форум памяти Холокоста, который проходил в Израиле.
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Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
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Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды за «Шальке-04», рассказал, как игроки сине-гранатовых действуют против форварда Лионеля Месси на тренировках.
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