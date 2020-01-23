с чего всё началось

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Общество В провинции Хубэй 10 городов приостановили транспортное сообщение В китайской провинции Хубэй вслед ха городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса, десять городов заявили о приостановке транспортного сообщения.

Космос Марсоход Curiosity перестал работать из-за сбоя Планетарный геолог Дон Самнер, член команды марсохода Curiosity, сообщил, что ровер не закончил задание из-за неполадок, связанных с дезориентацией.

Общество У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.

Политика Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Политика Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.

Космос Астрономы создали первую карту окрестностей чёрной дыры Рентгеновские лучи начинают отражаться от искривлённой области, а исследователи ловят этот сигнал для восстановления геометрии пространства-времени вокруг сверхмассивной чёрной дыры.