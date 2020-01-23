Экономика

ВедомостиВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет
 Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.
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