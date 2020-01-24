Экономика

ВедомостиВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет
 Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.
Forbesвчера в 03:00

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Bloomberg назвал самые доходные после смены правительства России компании

РБКвчера в 17:51

Bloomberg перечислил российские компании, выигравшие от смены правительства

URA.Ruвчера в 20:24

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Ведомостивчера в 20:03

Bloomberg назвал российские компании, которые могут выиграть от роста бюджетных расходов

ТАССвчера в 23:30

Эксперты нашли взаимосвязь между ростом «Магнита» и сменой правительства

ФедералПрессвчера в 10:18

Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41

Bloomberg назвал компании и банки, которые могут подорожать после смены правительства

Forbesвчера в 03:00
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Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

ЦРУ рассекретило доклад о Степане Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 21:14
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Здоровье

Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Газета.Ru 22 января в 20:19
Политика

Мишустин провел новые назначения в правительстве РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел новые назначения в руководстве страны.
Российская газета 22 января в 18:27
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай

«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.
Ведомости вчера в 20:33
Общество

Винника экстрадировали во Францию

Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
ТАСС вчера в 16:04
Общество

В китайской провинции Хубэй из-за коронавируса закрыли 13 городов

Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов, сообщают СМИ.
Интерфакс 00:26
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 22 января в 16:52
Происшествия

В пятиэтажке на Урале произошел хлопок газа

ТАСС вчера в 21:21
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Мойка78 22 января в 22:31
Политика

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Кино

Писательница Гузель Яхина оценила экранизацию своей книги

Писательница Гузель Яхина рассказала о положительных впечатлениях от экранизации ее бестселлера «Зулейха открывает глаза», которая выйдет в 2020 году.
Известия вчера в 19:27
Общество

Россиянам в аэропортах курортов Египта выделят отдельные выходы на посадку

Для российских путешественников в египетских аэропортах при курортах могут предусмотреть особый уровень безопасности.
Lenta.ru вчера в 23:06
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra получит корпус из нержавеющей стали

UfaTime.ru вчера в 05:14
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Здоровье

Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
ТАСС вчера в 05:07
Происшествия

В Севастополе семь студентов попали в больницу с отравлением

Семь студентов Института ядерной энергии и промышленности 23 января попали в городскую больницу Севастополя с симптомами гастроэнтерита.
Московский Комсомолец 00:04
Общество

Россиянин Бурков признал вину на суде в США

Коммерсантъ вчера в 20:29
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru вчера в 03:19
Общество

В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам

На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, отмечал он.
Газета.Ru вчера в 11:32
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета вчера в 00:28
Происшествия

Прокуратура Болгарии обвиняет троих россиян в покушении на убийство

«В связи с продолжающимся расследованием под надзором полиции города Софии в отношении попытки преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т. трое граждан России были обвинены в покушении на убийство», — говорится в заявлении прокуратуры.
RT на русском вчера в 08:22
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Общество

Российские студенты смогут поменять специальность после второго курса

Предполагается, что возможность смены специальности позволяет резко снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.
РИА ОмскИнформ вчера в 21:58
Экономика

В 2020 году в России аренда жилья может подорожать на 10%

Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России вырастут на 5–10%.
Вечерние Челны 00:28
Авто

Как аномально теплая зима ударит по кошелькам автовладельцев

АвтоВзгляд 21 января в 09:21
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