с чего всё началось

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Общество В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.

Авто В России упали продажи новых люксовых автомобилей Что касается географии, то большая часть этих роскошных автомобилей пришлась традиционно на Москву и Московскую область, где суммарно разошлось 839 новых моделей сегмента «люкс» (716 и 123 шт. соответственно).

Общество В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, отмечал он.

Общество Чрезвычайный комитет ВОЗ обсудит вспышку нового коронавируса в Китае Накануне представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила "Интерфаксу", что заседание будет проводиться с тем, чтобы "получить рекомендацию, является ли ситуация с новым коронавирусом основанием для объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и какие меры следует предпринять в этой связи".

Политика Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Общество Вильфанд пообещал россиянам зимний февраль Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет февраль в европейской части России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наука Подтверждено существование излучения Хокинга Ученые Университета Уотерлу в Канаде получили первое подтверждение существования излучения Хокинга у черных дыр.

Политика ЦРУ рассекретило доклад о Степане Бандере «30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.

Общество Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.