Экономика

ВедомостиВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет
 Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.
Forbesвчера в 03:00

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Bloomberg назвал российские компании, которые могут выиграть от роста бюджетных расходов

ТАССвчера в 23:30

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Bloomberg назвал самые доходные после смены правительства России компании

РБКвчера в 17:51

Эксперты нашли взаимосвязь между ростом «Магнита» и сменой правительства

ФедералПрессвчера в 10:18

Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41

Bloomberg перечислил российские компании, выигравшие от смены правительства

URA.Ruвчера в 20:24
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Общество

В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса

В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
РБК 00:09
Авто

В России упали продажи новых люксовых автомобилей

Что касается географии, то большая часть этих роскошных автомобилей пришлась традиционно на Москву и Московскую область, где суммарно разошлось 839 новых моделей сегмента «люкс» (716 и 123 шт. соответственно).
Тарантас Ньюс вчера в 04:59
Общество

В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам

На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, отмечал он.
Газета.Ru вчера в 11:32
Общество

Чрезвычайный комитет ВОЗ обсудит вспышку нового коронавируса в Китае

Накануне представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила "Интерфаксу", что заседание будет проводиться с тем, чтобы "получить рекомендацию, является ли ситуация с новым коронавирусом основанием для объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и какие меры следует предпринять в этой связи".
Интерфакс 22 января в 03:22
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК вчера в 08:05
Общество

Вильфанд пообещал россиянам зимний февраль

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет февраль в европейской части России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:41
Футбол

Бензема договорился с «Реалом» о новом контракте

Нападающий «Реала» Карим Бензема согласовал с клубом условия нового контракта.
Спорт-Экспресс вчера в 14:08
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник 22 января в 18:21
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 03:43
Общество

Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
РБК вчера в 12:58
Наука

Подтверждено существование излучения Хокинга

Ученые Университета Уотерлу в Канаде получили первое подтверждение существования излучения Хокинга у черных дыр.
Lenta.ru вчера в 05:13
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о еще одном погибшем в Донбассе

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщил о шести обстрелах позиций украинских войск за минувшие сутки.
Украина.ру вчера в 00:50
Политика

ЦРУ рассекретило доклад о Степане Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 21:14
Политика

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Происшествия

В Подмосковье горят торговые ряды

Отмечается, что торговые ряды загорелись в селе Быково.
Газета.Ru вчера в 22:43
Политика

ООН поддержала инициативу Путина о проведении встречи лидеров Совбеза

ООН поддержала инициативу президента России Владимира Путина.
Вести.Ru вчера в 23:22
Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне

США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Известия вчера в 21:17
Теннис

Теннисистка Каролин Возняцки завершила карьеру

BFM.ru вчера в 23:48
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ

RT на русском вчера в 16:51
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Новый Kia Seltos поступил к российским дилерам.
Tvoe-avto.com 22 января в 11:19
Происшествия

В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев

РИА Новости вчера в 23:22
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 22 января в 16:52
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Общество

Парашют «Шанс» для спасения людей из высотных зданий выходит на рынок

Новейшая парашютная система "Шанс" разработки холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех), благодаря которой люди смогут покинуть высотные здания в случае чрезвычайных ситуаций, получила сертификат соответствия и выходит на рынок.
ТАСС вчера в 03:10
Политика

Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

РИА Новости вчера в 11:20
Здоровье

Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности

Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Medvestnik.ru вчера в 04:42
Единоборства

Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко

Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.
RT на русском вчера в 10:23
Политика

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Ведомости вчера в 18:19
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