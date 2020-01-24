Экономика
ВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.Forbesвчера в 03:00
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Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41
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Общество
В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса
В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
Авто
В России упали продажи новых люксовых автомобилей
Что касается географии, то большая часть этих роскошных автомобилей пришлась традиционно на Москву и Московскую область, где суммарно разошлось 839 новых моделей сегмента «люкс» (716 и 123 шт. соответственно).
Общество
В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам
На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, отмечал он.
Общество
Чрезвычайный комитет ВОЗ обсудит вспышку нового коронавируса в Китае
Накануне представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила "Интерфаксу", что заседание будет проводиться с тем, чтобы "получить рекомендацию, является ли ситуация с новым коронавирусом основанием для объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и какие меры следует предпринять в этой связи".
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Общество
Вильфанд пообещал россиянам зимний февраль
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет февраль в европейской части России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Бензема договорился с «Реалом» о новом контракте
Нападающий «Реала» Карим Бензема согласовал с клубом условия нового контракта.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Общество
Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США
Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
Наука
Подтверждено существование излучения Хокинга
Ученые Университета Уотерлу в Канаде получили первое подтверждение существования излучения Хокинга у черных дыр.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о еще одном погибшем в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщил о шести обстрелах позиций украинских войск за минувшие сутки.
Политика
ЦРУ рассекретило доклад о Степане Бандере
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.
Политика
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Происшествия
В Подмосковье горят торговые ряды
Отмечается, что торговые ряды загорелись в селе Быково.
Политика
ООН поддержала инициативу Путина о проведении встречи лидеров Совбеза
ООН поддержала инициативу президента России Владимира Путина.
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Армия и оружие
Forbes назвал слабое место США в возможной войне
США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Теннис
Теннисистка Каролин Возняцки завершила карьеру
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Новый Kia Seltos поступил к российским дилерам.
Происшествия
В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Общество
Парашют «Шанс» для спасения людей из высотных зданий выходит на рынок
Новейшая парашютная система "Шанс" разработки холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех), благодаря которой люди смогут покинуть высотные здания в случае чрезвычайных ситуаций, получила сертификат соответствия и выходит на рынок.
Политика
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Единоборства
Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко
Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».