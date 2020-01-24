Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Политика В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».

Происшествия В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.

Наука Ученые восстановили голос египетского жреца, жившего 3000 лет назад Получился звук, похожий на «э». В статье также говорится, что жрец умер в возрасте 50 лет, а на его саркофаге написана просьба к богам вернуть ему голос.

Общество Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.

Экономика Выручка «Ленты» за 2019 год выросла на 1% Совокупный розничный трафик покупателей "Ленты" в IV квартале 2019 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в том числе на 1,2% в гипермаркетах и на 8,7% в супермаркетах.

Политика Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.

Происшествия В Москве водитель перекрыл улицу фурой Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Здоровье Воронежская областная больница закупила 78 кг красной икры В пресс-службе регионального департамента здравоохранения пояснили, что икру приобрели для пациентов больницы за счет сложившейся экономии денег в размере около 2 млн рублей.