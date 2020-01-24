Экономика

ВедомостиВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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Bloomberg назвал российские компании, которые могут выиграть от роста бюджетных расходов

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Эксперты нашли взаимосвязь между ростом «Магнита» и сменой правительства

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Bloomberg перечислил российские компании, выигравшие от смены правительства

URA.Ruвчера в 20:24

Bloomberg назвал компании и банки, которые могут подорожать после смены правительства

Forbesвчера в 03:00
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Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском

В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
Газета.Ru 02:44
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В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере

Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
RT на русском 03:34
Авто

Раскрыта новая схема «развода» покупателей легковых автомобилей

В некоторых регионах России появилась новая схема обмана покупателей легковых автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 04:01
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Происшествия

В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре

В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Российская газета 03:21
Политика

Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым

Инфорос вчера в 00:50
Наука

Ученые восстановили голос египетского жреца, жившего 3000 лет назад

Получился звук, похожий на «э». В статье также говорится, что жрец умер в возрасте 50 лет, а на его саркофаге написана просьба к богам вернуть ему голос.
Телеканал 360° 03:45
Общество

Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Экономика

Выручка «Ленты» за 2019 год выросла на 1%

Совокупный розничный трафик покупателей "Ленты" в IV квартале 2019 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в том числе на 1,2% в гипермаркетах и на 8,7% в супермаркетах.
ТАСС 02:05
Общество

25 января наступает Новый год по лунному календарю

Труд вчера в 16:20
Политика

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
РБК 03:44
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru вчера в 11:18
Происшествия

Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв

Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
REGNUM 03:31
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно

Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
Bimru.ru вчера в 08:50
Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл «Сепси»

Молодой коммунар вчера в 11:47
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в приграничном с РФ районе

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в городе Суйхуа провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Приамурьем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:21
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Lenta.ru 00:32
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о страшном диагнозе

Актриса театра и кино 45-летняя Екатерина Волкова призналась, что долгое время скрывала от родных свой страшный диагноз.
News.ru вчера в 07:32
Шоу-бизнес

Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына

РИА Новости вчера в 17:18
Общество

Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса

В международном аэропорту китайского Уханя Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
RT на русском 03:52
Общество

ФСБ вычислила источник рассылки сообщений о «минировании»

ФСБ вычислили, что сообщения о «минировании» рассылаются через нидерландский сервис интернет-почты Startmail.
Политическая Экспертиза вчера в 02:48
Здоровье

Воронежская областная больница закупила 78 кг красной икры

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения пояснили, что икру приобрели для пациентов больницы за счет сложившейся экономии денег в размере около 2 млн рублей.
Гудвилл.онлайн вчера в 09:01
Политика

В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
RT на русском вчера в 17:10
Гаджеты

Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10

Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Rusargument 03:00
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 03:43
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