Экономика
ВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41
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Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Происшествия
Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском
В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
Политика
В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере
Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
Авто
Раскрыта новая схема «развода» покупателей легковых автомобилей
В некоторых регионах России появилась новая схема обмана покупателей легковых автомобилей.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Происшествия
В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре
В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Политика
Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым
Наука
Ученые восстановили голос египетского жреца, жившего 3000 лет назад
Получился звук, похожий на «э». В статье также говорится, что жрец умер в возрасте 50 лет, а на его саркофаге написана просьба к богам вернуть ему голос.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Экономика
Выручка «Ленты» за 2019 год выросла на 1%
Совокупный розничный трафик покупателей "Ленты" в IV квартале 2019 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в том числе на 1,2% в гипермаркетах и на 8,7% в супермаркетах.
Общество
25 января наступает Новый год по лунному календарю
Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Происшествия
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно
Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Сепси»
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в приграничном с РФ районе
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в городе Суйхуа провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Приамурьем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме
В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о страшном диагнозе
Актриса театра и кино 45-летняя Екатерина Волкова призналась, что долгое время скрывала от родных свой страшный диагноз.
Шоу-бизнес
Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына
Общество
Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса
В международном аэропорту китайского Уханя Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Общество
ФСБ вычислила источник рассылки сообщений о «минировании»
ФСБ вычислили, что сообщения о «минировании» рассылаются через нидерландский сервис интернет-почты Startmail.
Здоровье
Воронежская областная больница закупила 78 кг красной икры
В пресс-службе регионального департамента здравоохранения пояснили, что икру приобрели для пациентов больницы за счет сложившейся экономии денег в размере около 2 млн рублей.
Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Гаджеты
Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10
Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.