Экономика
ВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Армия и оружие
Эксперты оценили риск ядерной войны между США и Россией
Угроза ядерной войны между США и Россией ниже, чем, например, между Индией и Пакистаном, заявили в совете по науке и безопасности группы «Бюллетень ученых-атомщиков».
Политика
Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Хоккей
СКА и «Барыс» назвали составы на матч КХЛ в Питере
Общество
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
В ведомстве подтвердили существование предварительного списка ресурсов с бесплатным доступом, подчеркнув, что он будет дополняться.
Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.
Политика
Сорос подозревает Facebook в сговоре с Трампом
Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы он смог победить на выборах главы государства в 2020 году.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Происшествия
В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка
Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
Общество
Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России
То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом", — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Huawei Y6s
Российское подразделение Huawei объявило о начале продаж смартфона Huawei Y6s.
Политика
Мишустин назначил Топилина на пост главы Пенсионного фонда России
Сергей Савостьянов / ТАСС Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на пост председателя правления Пенсионного фонда России.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Происшествия
Российским полицейским добавят обязанностей
Отмечается, что сейчас в обязанности полицейских входит оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от преступлений, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020—2022 гг.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Космос
Ученые описали зарождение планет у красных карликов
Специалисты из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) построили компьютерную модель формирования планет в системах красных карликов.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Актриса приняла участие в концерте, посвящённом Владимиру Высоцкому. На сцене Гусева появилась в колготках в сеточку, без юбки.
Финансы
Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор
Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
Общество
Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США
Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
Происшествия
В Уфе школьница ударила сестру ножом из-за семейного конфликта
Предположительно, причиной стал конфликт между семьями девочек, которые приходятся друг другу двоюродными сестрами, рассказал источник в правоохранительных органах.
Здоровье
Признаки вируса из Китая нашли у четверых приморцев
Специалисты Роспотребнадзора выявили четверых человек из Приморского края с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, которая распространяется в КНР, сообщает DEITA.
Технологии
Xiaomi до конца года откроет в России 200 фирменных салонов
Китайская компания Xiaomi раскрыла планы развития на российском рынке, сообщает «Ъ». В компании рассказали, что до конца года откроют в России 200 новых фирменных салонов, а также планируют заключать соглашения с новыми розничными партнёрами.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Фигурное катание
Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию
Дмитрий Алиев стал новым чемпионом Европы после семилетнего правления Хавьера Фернандеса и принёс России первое золото в мужском одиночном катании после Евгения Плющенко.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
С того момента, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, пользователи ОС начали постоянно сталкиваться с полноэкранными оповещениями о том, что устаревшая версия операционной системы небезопасна.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.