Экономика

ВедомостиВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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Bloomberg назвал компании и банки, которые могут подорожать после смены правительства

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Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

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Shraibikus News 11:17
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ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
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Эксперты оценили риск ядерной войны между США и Россией

Угроза ядерной войны между США и Россией ниже, чем, например, между Индией и Пакистаном, заявили в совете по науке и безопасности группы «Бюллетень ученых-атомщиков».
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Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

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Sport24.ru 11:10
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Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

В ведомстве подтвердили существование предварительного списка ресурсов с бесплатным доступом, подчеркнув, что он будет дополняться.
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Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.
РБК 05:43
Политика

Сорос подозревает Facebook в сговоре с Трампом

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы он смог победить на выборах главы государства в 2020 году.
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Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья 11:27
Происшествия

В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка

Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
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Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России

То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом", — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.
РИА Новости 20:09
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В России стартовали продажи смартфона Huawei Y6s

Российское подразделение Huawei объявило о начале продаж смартфона Huawei Y6s.
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Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
Происшествия

Российским полицейским добавят обязанностей

Отмечается, что сейчас в обязанности полицейских входит оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от преступлений, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии.
ФедералПресс 05:28
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Общество

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020—2022 гг.
РЕН ТВ вчера в 01:13
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У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей

Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
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Ученые описали зарождение планет у красных карликов

Специалисты из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) построили компьютерную модель формирования планет в системах красных карликов.
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Актриса приняла участие в концерте, посвящённом Владимиру Высоцкому. На сцене Гусева появилась в колготках в сеточку, без юбки.
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Финансы

Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор

Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
REGNUM 14:32
Общество

Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
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Происшествия

В Уфе школьница ударила сестру ножом из-за семейного конфликта

Предположительно, причиной стал конфликт между семьями девочек, которые приходятся друг другу двоюродными сестрами, рассказал источник в правоохранительных органах.
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Здоровье

Признаки вируса из Китая нашли у четверых приморцев

Специалисты Роспотребнадзора выявили четверых человек из Приморского края с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, которая распространяется в КНР, сообщает DEITA.
Deita.ru 20:00
Технологии

Xiaomi до конца года откроет в России 200 фирменных салонов

Китайская компания Xiaomi раскрыла планы развития на российском рынке, сообщает «Ъ». В компании рассказали, что до конца года откроют в России 200 новых фирменных салонов, а также планируют заключать соглашения с новыми розничными партнёрами.
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Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
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Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию

Дмитрий Алиев стал новым чемпионом Европы после семилетнего правления Хавьера Фернандеса и принёс России первое золото в мужском одиночном катании после Евгения Плющенко.
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Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

С того момента, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, пользователи ОС начали постоянно сталкиваться с полноэкранными оповещениями о том, что устаревшая версия операционной системы небезопасна.
Live24 02:12
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости вчера в 05:57
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