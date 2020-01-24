Экономика

ВедомостиВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет
 Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.
Forbesвчера в 03:00

Подробнее о событии

СМИ назвали компании, чьи акции растут на фоне смены правительства

РИА Новости04:53

Правительство увеличит расходы. Как на этом заработать частному инвестору

РБК05:33

Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41

Bloomberg перечислил российские компании, выигравшие от смены правительства

URA.Ruвчера в 20:24

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Ведомостивчера в 20:03

Bloomberg назвал российские компании, которые могут выиграть от роста бюджетных расходов

ТАССвчера в 23:30

Bloomberg назвал компании и банки, которые могут подорожать после смены правительства

Forbesвчера в 03:00
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В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода

Российская газета 07:44
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Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
РИА Новости 06:56
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Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Газета.Ru 07:40
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Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы

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Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

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Российская газета вчера в 14:16
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Почему Путин правильно прочувствовал роль Освенцима во Второй мировой

Вчерашние события в Иерусалиме войдут в мировую историю. Важнейшее место в них занимал президент России Путин.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка

Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата.
Дни24 04:44
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Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию

Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Вести.Ru вчера в 04:12
Происшествия

В Германии произошла стрельба, есть погибшие

В немецкой общине Рот-Ам-Зе произошла стрельба. Об этом сегодня, 25 января, сообщают германские СМИ.
REGNUM 08:16
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru вчера в 11:18
Гаджеты

Появились первые официальные изображения Samsung Galaxy S20

Изображения смартфонов Galaxy S20+, S20 и S20 Ultra опубликованы в сети.
ToDay News Ufa 07:36
Происшествия

В Москве водитель перекрыл дорогу фурой

В центре Москвы водитель перекрыл улицу фурой из-за конфликта с начальством.
Российская газета 02:56
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Британские учёные воссоздали голос жреца Несьямуна, который умер в Египте примерно три тысячи лет назад.
News.ru 08:10
Политика

Стрелки «Часов Судного дня» передвинули на 20 секунд вперед

Московский Комсомолец вчера в 12:21
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 22 января в 17:22
Происшествия

Глава Забайкалья хочет сохранить семью с 4 детьми из заброшенного дома

Глава Забайкальского края Александр Осипов поручил сохранить многодетную семью, которую нашли в заброшенном доме в Чите, сообщила пресс-служба губернатора.
РИА Новости 05:37
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru вчера в 03:19
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Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Российская газета 07:30
Наука

Стресс действительно делает седыми волосы

Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
ToDay News Ufa вчера в 07:55
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Общество

Собянин пообещал вывезти радиоактивный грунт со склона Москвы-реки

Правительство Москвы в ближайшее время заключит договор с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона Москвы-реки и вывоза зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) за пределы Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 03:13
Хоккей

Кейн: разговоры, что это я сделал Панарина таким игроком, беспочвенны

Американский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал распространённое мнение, что именно ему обязан российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин за свою удачную игру на старте карьеры в Национальной хоккейной лиге.
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Глава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от новых машин

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники, которая состоялась в Чебоксарах в четверг, 23 января.
Коммерсантъ 07:47
Футбол

С кем сыграют «Барселона» и «Реал» в 1/8 финала Кубка Испании

Состоялась процедура жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании.
Евро-футбол.ру 08:02
Технологии

Nissan поможет развивать квантовую химию в России

Компания Nissan и Проект по квантовому машинному обучению Российского квантового центра (РКЦ) объявили о старте совместного научно-технологического проекта.
Профиль вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Общество

Российские студенты отдают половину доходов на аренду квартиры

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Политика

Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
РИА Новости 08:00
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