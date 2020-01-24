Экономика
ВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
Читать в источнике
Оценить109
с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.Forbesвчера в 03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Экономика
Прибыль «Россетей» в 2019 году выросла до 125 млрд рублей
По результатам 2019 года прибыль "Россетей" составила 125 млрд рублей, сообщил глава компании Павел Ливинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Козак назначен замглавы администрации президента
Президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Футбол
Андрей Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Химки»
Андрей Талалаев ушел в отставку с должности главного тренера "Химок", выступающих в первенстве ФНЛ, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Политика
Песков заявил, что четких дат встречи Путина и Лукашенко нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о желании встретиться с Владимиром Путиным и обсудить поставки нефти.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
Политика
Песков объяснил предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение Владимира Путина провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Игры
Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077
Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Фигурное катание
Россиянин Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы по фигурному катанию
Российский фигурист Дмитрий Алиев одержал победу на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в австрийском Граце.
Наука
Источником убийственного китайского коронавируса могли стать змеи
Спорт
Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону
Общество
Из Москвы вывезут радиоактивные отходы
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
Политика
Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда
Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
Наука
В Великобритании ученые восстановили голос 3000-летней мумии
Британским историкам совместно с инженерами удалось воссоздать звуки, которые воспроизводил житель Египта 3000 лет назад.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Гаджеты
Huawei презентовала в России линейку ноутбуков MateBook D
Компания Huawei презентовала в России линейку ноутбуков MateBook D. В нее вошли два ноутбука – MateBook D14 с диагональю экрана 14 дюймов и MateBook D15 с 15,6-дюймовым экраном.