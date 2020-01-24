с чего всё началось

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Политика Козак назначен замглавы администрации президента Президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента.

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

Футбол Андрей Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Химки» Андрей Талалаев ушел в отставку с должности главного тренера "Химок", выступающих в первенстве ФНЛ, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

Политика Песков объяснил предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение Владимира Путина провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Игры Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077 Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.

Общество Globus разрабатывает новый формат магазинов в России Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Происшествия В Москве водитель перекрыл улицу фурой Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.