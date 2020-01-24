с чего всё началось

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Общество В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху на пресс-конференции в пятницу.

Общество Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Политика Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Актриса Екатерина Волкова сообщила о своей смертельной болезни 45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.

Наука Ученые восстановили голос 3000-летней мумии В Великобритании ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который умер в Египте около трех тысяч лет назад.

Происшествия В Москве водитель перекрыл улицу фурой Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.

Общество ПФР подготовил изменения в законы о материнском капитале Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил изменения в законодательство в части предоставления материнского капитала на первого и второго ребёнка, заявил глава ПФР Максим Топилин.