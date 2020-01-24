Экономика
ВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.Forbesвчера в 03:00
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Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41
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В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху на пресс-конференции в пятницу.
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Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
По его данным, тело нашли в лесу в районе поселка Парголово. Девушка снимала видео для YouTube и вела Telegram-канал.
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Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней мумии
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Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
Экономика
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В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
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Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
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Лукашенко отказался быть «последним президентом» Белоруссии
Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть «последним президентом» Белоруссии.
Общество
Собянин рассказал о мерах предосторожности при строительстве ЮВХ
Градоначальник уточнил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения, по мнению специалистов, не препятствуют строительству ЮВХ.
Футбол
РФС дисквалифицировал трех футболистов за ставки на матчи «Машук КМВ»
Комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал трех игроков клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Машук КМВ" (Пятигорск) за ставки.
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Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
Общество
ПФР подготовил изменения в законы о материнском капитале
Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил изменения в законодательство в части предоставления материнского капитала на первого и второго ребёнка, заявил глава ПФР Максим Топилин.
Футбол
Дзюба признался, за кого болеет в чемпионате Англии
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Стоит отметить, что помимо минусов теплая зима несет для автомобилистов еще и плюсы.
Экономика
Ъ: «Россети» хотят списать долги ряда энергосбытовых компаний Кавказа
"Россети" хочет выступить с инициативой создания федерального гарантирующего поставщика, который мог бы взять на себя долги наиболее проблемных энергосбытовых компаний холдинга в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документы компании.
Транспорт
Сменился руководитель Калининградской железной дороги
Руководитель Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин покидает свой пост.
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На улице в Екатеринбурге нашли раздетого трехлетнего мальчика
На улице Екатеринбурга прохожие обнаружили раздетого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения. Об этом сообщил источник «URA.RU».
Армия и оружие
Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком
Сирийская правительственная армия восстановила контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
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Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса
Все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены по причине распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.