Экономика
ВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.Forbesвчера в 03:00
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Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41
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Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
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Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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Кучерена: Израильтянку Иссахар могут отправить досиживать на родину
Израильтянку Нааму Иссахар могут передать Израилю для отбывания наказания на родине.
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Банкира Деда Хасана задержали в Москве
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Известная актриса Екатерина Климова решила порадовать своих поклонников семейными фотографиями и, видимо, специально для этого устроила для своих детей специальную фотосессию.
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Общество
Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам войны
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Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
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Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Общество
США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам
Администрация президента США Дональда Трампа 23 января опубликовала новые правила получения виз, которые направлены на борьбу с «родильным туризмом», когда женщины из других стран специально приезжают рожать в США, чтобы ребенок автоматически получил американское гражданство.
Общество
Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без меньшинств в совете директоров
Goldman Sachs отказался от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, где в совете директоров нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с небелым цветом кожи, заявил в интервью CNBC на экономическом форме в Давосе СЕО инвестиционного банка Давид Соломон.
Гаджеты
Подтверждены характеристики будущего хита Samsung Galaxy M21
Компания Samsung работает над масштабным обновлением всех трех ключевых линеек своих смартфонов — Galaxy A, Galaxy M и Galaxy S. Но относительно сроков выпуска новинок конкретики пока мало: известно лишь, что топовые Galaxy S20 и Galaxy Z Flip представят 11 февраля.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Болгария завела дело против двух российских дипломатов-шпионов
Болгария возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже.
Гаджеты
HUAWEI представила ультралёгкие ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15
Компания HUAWEI объявила о запуске новой серии ультралёгких ноутбуков HUAWEI MateBook D с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма.
Теннис
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Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Политика
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Авто
Раскрыта новая схема «развода» покупателей легковых автомобилей
В некоторых регионах России появилась новая схема обмана покупателей легковых автомобилей.
Здоровье
Двух пациентов, приехавших из Китая в Петербург, готовят к выписке
Два пациента, которых госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус после прибытия из Китая, готовятся к выписке, сообщил главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев.
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Футболист тульского «Арсенала» отправился на просмотр в «Порту»
ИА "Тульские новости" в своем материале сообщило, что Как сообщает «Чемпионат», игрок молодежки тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич отправился на просмотр в португальский «Порту».
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Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.