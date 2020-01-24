Экономика

ВедомостиВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет
 Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.
Forbesвчера в 03:00

Подробнее о событии

Эксперты нашли взаимосвязь между ростом «Магнита» и сменой правительства

ФедералПрессвчера в 10:18

Bloomberg перечислил российские компании, выигравшие от смены правительства

URA.Ruвчера в 20:24

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Ведомостивчера в 20:03

Bloomberg назвал самые доходные после смены правительства России компании

РБКвчера в 17:51

Bloomberg назвал российские компании, которые могут выиграть от роста бюджетных расходов

ТАССвчера в 23:30

Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41

Bloomberg назвал компании и банки, которые могут подорожать после смены правительства

Forbesвчера в 03:00
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В Пензе девятиклассник умер во время урока

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ТАСС 03:45
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Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
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Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
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Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

Следователи обнаружили тело 12-го погибшего при пожаре под Томском

RT на русском 03:39
Общество

Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой

Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
РБК вчера в 23:00
Общество

Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам войны

На выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла потребуется дополнительно 60 миллиардов рублей, заявил председатель правления ПФР Максим Топилин.
РИА Новости 04:18
Политика

Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

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РИА Новости 04:11
Происшествия

В ДТП с двумя автобусами в Ярославле 16 человек пострадали, один погиб

В ярославскую больницу скорой помощи имени Соловьева после ДТП с автобусами пострадали 16 человек.
Российская газета 02:39
Политика

Болгария начала расследование о шпионаже против российских дипломатов

Прокуратура Болгарии начала досудебные расследования против двух дипломатов из России по делу о шпионаже.
BFM.ru 04:08
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Разработчики Rocket League прекратят поддержку игры на macOS и Linux

Разработчики из студии Psyonix объявили, что прекратят поддержку Rocket League на macOS и Linux (SteamOS).
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Экономика

Украина рекордно заняла 1,25 миллиарда евро

Ведомство заняло 1,25 миллиарда евро со сроком погашения 27 января 2030 года, сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru вчера в 09:46
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Космические объекты заметили в вечернем небе над Брянском

Необычным наблюдением в небе над Брянском поделился в соцсети один из пользователей.
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Экономика

Forbes назвал самых преуспевших при Медведеве миллиардеров

С 2012 года состояние Михельсона выросло с $11,9 млрд до $26,4 млрд. Количество миллиардеров в России при Медведеве увеличилось с 96 до 102.
Компания 03:06
Происшествия

Забайкалец с четырьмя детьми грелся у костра и жил в аварийном доме

В Забайкалье правоохранительные органы проверяют информацию о том, что в Чите в заброшенном доме живет бездомная семья – отец с четырьмя детьми.
Газета.Ru 03:46
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Симеоне взял на себя ответственность после вылета из Кубка Испании

Ничего не изменится и после вылета из Кубка Испании. У нас качественная команда, а результаты придут.
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Политика

В Израиле сочли неподобающим поведение Зеленского

На Украине же считают, что основным мотивом странного поведения Зеленского было то, что «солировал» на форуме президент «страны-агрессора» Владимир Путин и прославлялась Красная армия, которая освободила Освенцим.
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Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

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Lenta.ru 04:45
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Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

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Общество

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Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

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BFM.ru вчера в 11:18
Происшествия

Многодетную мать заподозрили в убийстве детей в Пермском крае

Многодетную мать из города Кудымкара Пермского края подозревают в убийстве собственных детей.
Известия вчера в 03:38
Общество

Все рейсы из Ухани в Москву отменены из-за коронавируса

В международном аэропорту китайской Ухани Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
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Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

«Ъ»: основатель Faberlic возглавит новую партию

Основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую партию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:19
Политика

СМИ рассказали про новый офис Медведева в Москве: это особняк

Новый офис бывшего премьер-министра России, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева вероятнее всего будет расположен в доме приемов правительства.
БИЗНЕС Online 04:55
Политика

Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх

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Политика

Королева Елизавета II подписала закон о «Брекзите»

Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза 31 января 2020 года.
Компания вчера в 10:41
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«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

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