с чего всё началось

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Происшествия В Пензе девятиклассник умер во время урока Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Общество Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам войны На выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла потребуется дополнительно 60 миллиардов рублей, заявил председатель правления ПФР Максим Топилин.

Политика Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Украина рекордно заняла 1,25 миллиарда евро Ведомство заняло 1,25 миллиарда евро со сроком погашения 27 января 2030 года, сообщается на сайте ведомства.

Экономика Forbes назвал самых преуспевших при Медведеве миллиардеров С 2012 года состояние Михельсона выросло с $11,9 млрд до $26,4 млрд. Количество миллиардеров в России при Медведеве увеличилось с 96 до 102.

Политика В Израиле сочли неподобающим поведение Зеленского На Украине же считают, что основным мотивом странного поведения Зеленского было то, что «солировал» на форуме президент «страны-агрессора» Владимир Путин и прославлялась Красная армия, которая освободила Освенцим.

Общество Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.

Политика Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе страны НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020-м году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.