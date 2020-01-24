Экономика
ВедомостиBloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России. Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.Forbesвчера в 03:00
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Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41
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В Пензе девятиклассник умер во время урока
Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Общество
Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой
Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
Общество
Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам войны
На выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла потребуется дополнительно 60 миллиардов рублей, заявил председатель правления ПФР Максим Топилин.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В ДТП с двумя автобусами в Ярославле 16 человек пострадали, один погиб
В ярославскую больницу скорой помощи имени Соловьева после ДТП с автобусами пострадали 16 человек.
Политика
Болгария начала расследование о шпионаже против российских дипломатов
Прокуратура Болгарии начала досудебные расследования против двух дипломатов из России по делу о шпионаже.
Технологии
Разработчики Rocket League прекратят поддержку игры на macOS и Linux
Разработчики из студии Psyonix объявили, что прекратят поддержку Rocket League на macOS и Linux (SteamOS).
Экономика
Украина рекордно заняла 1,25 миллиарда евро
Ведомство заняло 1,25 миллиарда евро со сроком погашения 27 января 2030 года, сообщается на сайте ведомства.
Космос
Космические объекты заметили в вечернем небе над Брянском
Необычным наблюдением в небе над Брянском поделился в соцсети один из пользователей.
Экономика
Forbes назвал самых преуспевших при Медведеве миллиардеров
С 2012 года состояние Михельсона выросло с $11,9 млрд до $26,4 млрд. Количество миллиардеров в России при Медведеве увеличилось с 96 до 102.
Происшествия
Забайкалец с четырьмя детьми грелся у костра и жил в аварийном доме
В Забайкалье правоохранительные органы проверяют информацию о том, что в Чите в заброшенном доме живет бездомная семья – отец с четырьмя детьми.
Футбол
Симеоне взял на себя ответственность после вылета из Кубка Испании
Ничего не изменится и после вылета из Кубка Испании. У нас качественная команда, а результаты придут.
Политика
В Израиле сочли неподобающим поведение Зеленского
На Украине же считают, что основным мотивом странного поведения Зеленского было то, что «солировал» на форуме президент «страны-агрессора» Владимир Путин и прославлялась Красная армия, которая освободила Освенцим.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Происшествия
Многодетную мать заподозрили в убийстве детей в Пермском крае
Многодетную мать из города Кудымкара Пермского края подозревают в убийстве собственных детей.
Общество
Все рейсы из Ухани в Москву отменены из-за коронавируса
В международном аэропорту китайской Ухани Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
«Ъ»: основатель Faberlic возглавит новую партию
Основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую партию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Политика
СМИ рассказали про новый офис Медведева в Москве: это особняк
Новый офис бывшего премьер-министра России, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева вероятнее всего будет расположен в доме приемов правительства.
Политика
Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх
Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе страны НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020-м году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Политика
Королева Елизавета II подписала закон о «Брекзите»
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза 31 января 2020 года.
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