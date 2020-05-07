Экономика
Lenta.ruНазван самый обедневший человек мира
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обеднел на 30 миллиардов долларов, его состояние сократилось на 19 процентов. Таким образом, он потерял из-за кризиса больше денег, чем кто-либо другой в мире.
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Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 31 мая включительно.
Ведомости 09:46
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
Вирусолог рассказал о ситуации с коронавирусом при жаркой погоде
У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой, — отметил врач в интервью Пятому каналу.
News.ru 01:04
Армия и оружие
ВМС США показали корабли НАТО около границ России
ВМС США показали приплывшие в Баренцево море корабли НАТО.
Lenta.ru 12:36
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Происшествия
Экс-сотрудник комитета по вопросам законности Петербурга задержан по делу о взяточничестве
Эпизод со взятками экс-сотруднику комитета был выявлен в ходе расследования уголовного дела по факту дачи взятки сотрудникам полиции.
ТАСС 12:29
Энергетика
В Китае нашли крупное месторождение газа
В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа с запасом более триллиона кубометров.
РИА Новости 09:52
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Политика
Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся
Согласно планам Говина и Качиньского, после 10 мая Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися, а спикер Сейма объявит о новом голосовании в первый возможный срок.
Эхо Москвы вчера в 18:10
Происшествия
На волейболиста Спиридонова напали в Москве
Газета.Ru 09:28
Политика
Путин призвал «не перегибать палку» с санитарными мерами
Во время совещания по вопросам развития транспортной отрасли, прошедшей в режиме видеоконференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что после спада эпидемии необходимо будет осуществить серьёзный анализ санитарно-профилактических мер, действующих в отношении транспорта и смежных областях.
Live24 11:05
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Общество
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
Lenta.ru 10:57
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули
Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
Гаджеты
SSD-накопители ADATA Ultimate SU720 выполнены в формате 2,5 дюйма
Компания ADATA Technology анонсировала твердотельные (SSD) накопители Ultimate SU720: изделия ориентированы прежде всего на тех пользователей, которые обновляют систему или хотят перейти с традиционного жёсткого диска на флеш-решение.
3DNews 00:01
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen Pro 4000 для тонких бизнес-ноутбуков
Компания AMD сегодня представила новую серию мобильных процессоров — Ryzen Pro 4000, которые пополнили семейство 7-нм чипов Renoir на ядрах Zen 2. Новинки главным образом отличаются от вышедших ранее потребительских Ryzen 4000 лишь более продвинутыми возможностями для защиты информации.
3DNews 11:34
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
Шоу-бизнес
Адель опубликовала новую фотографию ко дню рождения
Популярная певица британского происхождения отметила 32-й день рождения и обновила свой инстаграм.
SM News 10:13
Общество
Широков: я могу до августа дома сидеть
Экс-футболист петербургского "Зенита" Роман Широков высказался о режиме самоизоляции, который сейчас введен в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:39
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется».
ФАН 10:19
Общество
Петербург вслед за Москвой введет обязательное ношение масок
В Петербурге вслед за Москвой введут обязательное, а не рекомендательное, ношение масок.
Lenta.ru 12:43
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области 05 мая в 09:45
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ
Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23