Политика
РИА НовостиBloomberg назвало достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
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Политика
Зеленский пообещал продолжить работать над возвращением украинцев
Намерение продолжить работать над возвращением удерживаемых в Донбассе украинцев выразил Владимир Зеленский 29 декабря во время прямого эфира брифинга в аэропорту «Борисполь».
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы
Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Экономика
Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Футбол
«Рома» сменит владельца в ближайшие часы
В ближайшие часы «Рома» объявит о смене владельца. Компания The Friedkin Group достигла договорённости о покупке римского клуба.
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
Авто
В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson
Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ
Политика
Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Армия и оружие
При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек
Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
Культура
«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» вышла замуж за баскетболиста
Мария Григорьева-Апполонова, в девичестве Банкова, вышла замуж за 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова, о чём она сообщила на странице в Instagram.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попала в больницу на скорой
Актриса Кристина Асмус госпитализирована в Москве с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка рассказала 29 декабря в Instagram.
Происшествия
В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Футбол
Артета — о матче с «Челси»: результат получился очень жестоким
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с «Челси».
Футбол
«Монако» может уволить главного тренера Леонарду Жардима
Главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим может покинуть свой пост уже в воскресенье, 29 декабря.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Происшествия
В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
Четверо сотрудников полиции Черногории пострадали в воскресенье вечером в ходе столкновений с демонстрантами из-за закона о религиозных объединениях, сообщило управление полиции страны.
Общество
Сын генпрокурора России занялся новым проектом с госкорпорацией ВЭБ.РФ
Компании младшего сына генпрокурора, как писала пресса, занимаются подрядными работами для РЖД и Москвы, с ним также связывают фирмы, которые вывозят мусор из столицы.
Кино
Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец»
Здоровье
Татьяна Голикова рассказала о провале в здравоохранении
Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра, дала свой комментарий касательно оптимизации существующей системы здравоохранения.
Шоу-бизнес
Шатунов заявил, что Разин шантажом навязался в крёстные его сына
Футбол
Клуб третьего дивизиона Испании в День дурака сообщил о подписании контракта с Это’О
Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'О.