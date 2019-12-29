Политика

RT на русскомRT на русскомBloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти. По мнению авторов статьи, за этот период Россия смогла восстановить часть потерянного после распада СССР влияния.
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Bloomberg назвал положительные стороны правления Путина в России

News.ru12:27

Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

RT на русском16:13

Bloomberg назвал основные черты президентства Путина

Телеканал 360°13:39

Bloomberg назвал основное достижение Путина за 20 лет правления

Lenta.ru13:11

Bloomberg озвучил главные достижения президента Путина за 20 лет

Московский Комсомолец19:21

Bloomberg назвало достижения Путина за 20 лет у власти

РИА Новости12:20

Bloomberg сообщил, как Путин вернул России величие

URA.Ru09:27
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
Происшествия

В Благовещенске снова «минируют» детсады

В Благовещенске вновь поступают сообщения о минировании детских садов.
Амур.инфо 20:31
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Политика

ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге

ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
РИА Новости 14:12
Происшествия

Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
Известия 15:16
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.
ТАСС 05:15
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Известия вчера в 22:33
Единоборства

Кадыров пообещал уложить Емельяненко первым же ударом

Rusvesna.su 14:58
Политика

Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши

Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Известия 20:19
Политика

Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением.
РИА Новости 16:23
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

РИА Новости 20:04
Футбол

Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
РБК 18:40
Культура

На российском ТВ рассказали о «еле дышащей» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость.
Lenta.ru 19:32
Армия и оружие

Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:24
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

Rambler News Service 05:19
Происшествия

Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

РИА Новости 09:08
Авто

Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta

В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
МонаВиста 27 декабря в 12:44
Экономика

Глава Хакасии планирует вывести экономику республики из тени

На повестке значился вопрос об увеличении в 2020 году доходов бюджета республики на 1 млрд 236 млн рублей.
Шанс (г. Абакан) вчера в 01:15
Экономика

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
RT на русском 21:21
Общество

СМИ сообщили о предстоящей отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост.
Накануне.Ru 18:35
Общество

Новые контейнеры для сбора мусора появились в Южно-Сахалинске

SakhalinMedia.ru 22:00
Футбол

Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»

На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
Sport.ru 16:30
Происшествия

Два землетрясения в течение получаса произошли у побережья Камчатки

Красная весна 19:50
Кино

Кто такой ведьмак?

В мире, созданном Сапковским, существует несколько так называемых ведьмачьих школ — крепостей, где готовят будущих ведьмаков.
Аргументы и Факты 27 декабря в 16:15
Футбол

France Football представил сборную десятилетия

Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
Чемпионат 08:59
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Политика

Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 20:32
Культура

Кристину Асмус осудили за откровенную съемку в клипе Крида

После шумихи вокруг откровенной сцены в кино с Иваном Янковским, люди начали обсуждать новый тизер к клипу Егора Крида с участием актрисы.
Волга-Медиа 27 декабря в 21:59
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Наука

Объединение двух древних молекул дало высшим растениям сосуды

Ксилема (тип проводящей ткани) у растений образуется благодаря действию гетеродимера (молекулы из двух разных частей) TMO5/LHW, который руководит развитием будущих компонентов сосудов.
N+1 27 декабря в 03:11
Происшествия

В США самолет упал на жилой дом

Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.
РИА Новости 15:57
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