Политика
RT на русскомBloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России
Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти. По мнению авторов статьи, за этот период Россия смогла восстановить часть потерянного после распада СССР влияния.
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Происшествия
В Благовещенске снова «минируют» детсады
В Благовещенске вновь поступают сообщения о минировании детских садов.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Политика
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Единоборства
Кадыров пообещал уложить Емельяненко первым же ударом
Политика
Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши
Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Политика
Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением.
Футбол
Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Культура
На российском ТВ рассказали о «еле дышащей» Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость.
Армия и оружие
Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
Авто
Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta
В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
Экономика
Глава Хакасии планирует вывести экономику республики из тени
На повестке значился вопрос об увеличении в 2020 году доходов бюджета республики на 1 млрд 236 млн рублей.
Экономика
В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока
Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
Общество
СМИ сообщили о предстоящей отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост.
Общество
Новые контейнеры для сбора мусора появились в Южно-Сахалинске
Футбол
Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»
На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
Кино
Кто такой ведьмак?
В мире, созданном Сапковским, существует несколько так называемых ведьмачьих школ — крепостей, где готовят будущих ведьмаков.
Футбол
France Football представил сборную десятилетия
Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Политика
Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Культура
Кристину Асмус осудили за откровенную съемку в клипе Крида
После шумихи вокруг откровенной сцены в кино с Иваном Янковским, люди начали обсуждать новый тизер к клипу Егора Крида с участием актрисы.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Наука
Объединение двух древних молекул дало высшим растениям сосуды
Ксилема (тип проводящей ткани) у растений образуется благодаря действию гетеродимера (молекулы из двух разных частей) TMO5/LHW, который руководит развитием будущих компонентов сосудов.
Происшествия
В США самолет упал на жилой дом
Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.