BFM.ruBloomberg назвало главные экономические риски 2022 годаБольшинство аналитиков ожидают устойчивое восстановление мировой экономики в 2022 году, но некоторые факторы могут ряд помешать экономическому росту, сообщает Bloomberg.BFM.ruРоссийско-украинский кризис может стать триггером для замедления экономического роста в 2022 году.Lenta.ruСреди других факторов, которые способны оказать влияние на дальнейший рост инфляции, Bloomberg называет изменение климата, приводящее к разрушительным погодным явлениям, что может сказаться на ценах на продовольствие.РБКПовышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США также может негативно сказаться на развивающихся рынках.РБКЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruРБКAnewsГазета.RuРамблерForbesПетербургский дневникПодробнее о событииBloomberg: штамм омикрон и российско-украинский конфликт отразятся на мировой экономикеLenta.ru17:24Bloomberg перечислил главные экономические риски 2022 годаNews.ru17:07Bloomberg спрогнозировал главные экономические риски 2022 годаКомпания16:39Bloomberg назвал главные экономические риски в 2022 годуВедомостивчера в 14:17Bloomberg перечислил главные экономические риски 2022 годаLife.ruвчера в 13:56Bloomberg: в 2022 году экономике грозят новый штамм коронавируса и «война сверхдержав»РБКвчера в 13:15«Омикрон», продуктовые протесты и Китай: Bloomberg назвал главные риски 2022 годаForbesвчера в 11:41Показать ещёОценить6Поделиться