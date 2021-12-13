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Bloomberg назвало главные экономические риски 2022 года

Большинство аналитиков ожидают устойчивое восстановление мировой экономики в 2022 году, но некоторые факторы могут ряд помешать экономическому росту, сообщает Bloomberg.
BFM.ru
Российско-украинский кризис может стать триггером для замедления экономического роста в 2022 году.
Lenta.ru
Среди других факторов, которые способны оказать влияние на дальнейший рост инфляции, Bloomberg называет изменение климата, приводящее к разрушительным погодным явлениям, что может сказаться на ценах на продовольствие.
РБК
Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США также может негативно сказаться на развивающихся рынках.
РБК

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