КоммерсантъBloomberg назвало главные риски для экономики в 2022 годуНапряженность в отношениях между Россией и Украиной -- может привести к росту цен на газ.КоммерсантъПовышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США может означать неприятности для развивающихся рынков, говорится в материале.ТАССОтмечается, что все же «большинство прогнозистов ожидают уверенного восстановления экономики, снижения цен, отхода правительств от чрезвычайной монетарной политики».КоммерсантъВ Китае проблемы с нехваткой энергетических ресурсов могут стать менее острыми.КоммерсантъЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruРБКЭкономика сегодняForbesФАНПодробнее о событииBloomberg назвал главные экономические риски в 2022 годуВедомости14:17Аналитики Bloomberg поставили под сомнение прогнозы по росту экономики в 2022 годуФАН11:10Bloomberg: в 2022 году экономике грозят новый штамм коронавируса и «война сверхдержав»РБК13:15Bloomberg рассказал об основных трендах мировой экономики в 2022 годуЭкономика сегодня11:52«Омикрон», продуктовые протесты и Китай: Bloomberg назвал главные риски 2022 годаForbes11:41Bloomberg перечислил главные экономические риски 2022 годаLife.ru13:56Bloomberg назвал основные риски для роста мировой экономики в 2022 годуТАСС09:56Показать ещёОценить1Поделиться