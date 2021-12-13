Будьте в Плюсе

Bloomberg назвало главные риски для экономики в 2022 году

Напряженность в отношениях между Россией и Украиной -- может привести к росту цен на газ.
Коммерсантъ
Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США может означать неприятности для развивающихся рынков, говорится в материале.
ТАСС
Отмечается, что все же «большинство прогнозистов ожидают уверенного восстановления экономики, снижения цен, отхода правительств от чрезвычайной монетарной политики».
Коммерсантъ
В Китае проблемы с нехваткой энергетических ресурсов могут стать менее острыми.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Bloomberg назвал главные экономические риски в 2022 году
Ведомости14:17
Аналитики Bloomberg поставили под сомнение прогнозы по росту экономики в 2022 году
ФАН11:10
Bloomberg: в 2022 году экономике грозят новый штамм коронавируса и «война сверхдержав»
РБК13:15
Bloomberg рассказал об основных трендах мировой экономики в 2022 году
Экономика сегодня11:52
«Омикрон», продуктовые протесты и Китай: Bloomberg назвал главные риски 2022 года
Forbes11:41
Bloomberg перечислил главные экономические риски 2022 года
Life.ru13:56
Bloomberg назвал основные риски для роста мировой экономики в 2022 году
ТАСС09:56

Интересное

Заканчивающий год в статусе бестселлера пикап Fiat Strada обрёл вариатор и новую топ-версию

Компактный пикап Fiat Strada выпускают в Бразилии с 1998 года, но во второе поколение он перешел лишь в 2020-м, получив полноценную четырехдверную кабину (при этом однорядная версия осталась в строю).
Колёса.ru14:09

Гол Миранчука помог «Аталанте» одержать волевую победу над «Вероной»

«Аталанта» одержала победу над «Вероной» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Чемпионатвчера в 10:55