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РИА Новости

Bloomberg назвало отказ Германии от «Северного потока — 2» неизбежным

С приходом нового правительства ФРГ откажется от газопровода "Северный поток — 2", считает журналист агентства Bloomberg. По его мнению, через некоторое время канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Джо Байдену предстоит "неприятный разговор" — о России и строящейся магистрали.В источнике
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Колумнист Bloomberg предрек закрытие Nord Stream-2 после ухода Меркель

РБК18:38

Германия будет вынуждена отказаться от «Северного потока — 2» — Bloomberg

ИА Красная Веснавчера в 12:20

Bloomberg назвал неизбежным отказ Германии от «Северного потока-2»

Московский Комсомолецвчера в 13:53

Отказ Германии от «Северного потока-2» назвали неизбежным

Lenta.ruвчера в 15:59

Аналитик Bloomberg предрек крах «Северного потока-2»

Вестник Кавказавчера в 12:20

Bloomberg назвало отказ Германии от «Северного потока — 2» неизбежным

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Стычка США и Германии из-за «Северного потока — 2» неизбежна — Bloomberg

REGNUMвчера в 07:51

Внук ветерана Артеменко заявил в суде об угрозах, поступающих от сторонников Навального

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Москва 24вчера в 13:01

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Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературы и химии, свидетельствует опубликованный Рособрнадзором проект расписания ЕГЭ (.pdf).
Коммерсантъвчера в 07:43