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Bloomberg назвало отказ Германии от «Северного потока — 2» неизбежным

С приходом нового правительства ФРГ откажется от газопровода "Северный поток — 2", считает журналист агентства Bloomberg. По его мнению, через некоторое время канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Джо Байдену предстоит "неприятный разговор" — о России и строящейся магистрали.В источнике
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