Bloomberg назвало отказ Германии от «Северного потока — 2» неизбежным
С приходом нового правительства ФРГ откажется от газопровода "Северный поток — 2", считает журналист агентства Bloomberg. По его мнению, через некоторое время канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Джо Байдену предстоит "неприятный разговор" — о России и строящейся магистрали.В источнике
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Германия будет вынуждена отказаться от «Северного потока — 2» — Bloomberg
ИА Красная Веснавчера в 12:20
Bloomberg назвал неизбежным отказ Германии от «Северного потока-2»
Московский Комсомолецвчера в 13:53