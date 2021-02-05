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РИА Новости

Bloomberg назвало отказ Германии от «Северного потока — 2» неизбежным

С приходом нового правительства ФРГ откажется от газопровода "Северный поток — 2", считает журналист агентства Bloomberg. По его мнению, через некоторое время канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Джо Байдену предстоит "неприятный разговор" — о России и строящейся магистрали.В источнике
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Колумнист Bloomberg предрек закрытие Nord Stream-2 после ухода Меркель

РБК18:38

Отказ Германии от «Северного потока-2» назвали неизбежным

Lenta.ruвчера в 15:59

Стычка США и Германии из-за «Северного потока — 2» неизбежна — Bloomberg

REGNUMвчера в 07:51

Германия будет вынуждена отказаться от «Северного потока — 2» — Bloomberg

ИА Красная Веснавчера в 12:20

Аналитик Bloomberg предрек крах «Северного потока-2»

Вестник Кавказавчера в 12:20

Bloomberg назвало отказ Германии от «Северного потока — 2» неизбежным

РИА Новостивчера в 11:59

Bloomberg назвал неизбежным отказ Германии от «Северного потока-2»

Московский Комсомолецвчера в 13:53

Американский «воздушный бой» С-400 и F-35 оценил полковник ПВО

Американцы признали, что эти самолеты, действительно, очень маневренные и быстрые, однако, как они считают, ни Су-30, ни С-400 не способны в реальном бою противостоять мощным электронным системам, которыми оснащен современный американский истребитель F-35.
Московский Комсомолецвчера в 04:45