с чего всё началось

«Ветры, которые обычно «отправляют» холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте», — пишет агентство. По их мнению, холодный воздух циркулировал на самом севере планеты, не попадая при этом в южные районы Земли, как это происходит обычно.

Политика Назван президентский рейтинг Зеленского Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Происшествия Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Политика Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя обвинения США в адрес России относительно распространения дезинформации о коронавирусе, заявил, что страны, сталкиваясь с общей угрозой в области здравоохранения, должны объединиться и сотрудничать.

Политика Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука» Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.

Авто Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung "Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.

Политика В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.

Армия и оружие Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия В Одессе женщину убило упавшим деревом Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Шоу-бизнес 56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.

Общество Премьер Украины назвал торговлю оружием способом выплатить ипотеку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в его стране молодые семьи едва ли смогут взять квартиру в ипотеку из-за высокой ставки.