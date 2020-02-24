Общество
BFM.ruBloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России
«Ветры, которые обычно «отправляют» холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте», — пишет агентство. По их мнению, холодный воздух циркулировал на самом севере планеты, не попадая при этом в южные районы Земли, как это происходит обычно.
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с чего всё началось
Аномально теплая зима в России, а также в странах Европы и США объясняется необычной ситуацией в Арктике, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.РБКвчера в 17:44
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Политика
Назван президентский рейтинг Зеленского
Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Гаджеты
Huawei представила планшет MatePad Pro с 5G и беспроводной зарядкой
Huawei представила новый планшет Huawei MatePad Pro.
Энергетика
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Происшествия
Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу
В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.
Политика
Площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова.
Происшествия
Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии
В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
Армия и оружие
При авиаударе в Идлибе погибли 13 турецких военных
Турецкий военный источник сообщил, что при авиаударе в сирийской зоне деэскалации Идлиб погибли не менее 13 турецких военных.
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Компания Huawei анонсировала новый смартфон, оборудованный гибким дисплеем: аппарат получил название Mate Xs.
Политика
Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя обвинения США в адрес России относительно распространения дезинформации о коронавирусе, заявил, что страны, сталкиваясь с общей угрозой в области здравоохранения, должны объединиться и сотрудничать.
Армия и оружие
Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки
В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Политика
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Здоровье
Названы лекарства, которым не доверяют Малышева и доктор Мясников
Известные российские врачи Елена Малышева и Александр Мясников перечислили бесполезные лекарства, на которые люди тратят крупные суммы денег.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Технологии
Sony Playstation 5 научится чувствовать страх человека во время игры
Контроллер Dualshock 5 для нового Playstation будет не особо отличаться от предыдущего поколения. Тем не менее, он обретёт новые функции.
Авто
Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung
"Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.
Политика
В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен.
Здоровье
Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе
По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess
Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Армия и оружие
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля
Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
Авто
Назвали наиболее ликвидные автомобили в 2019 году
Эксперты назвали самые ликвидные автомобили 2019 года. Для этого им пришлось исследовать 194 автомобиля.
Общество
Премьер Украины назвал торговлю оружием способом выплатить ипотеку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в его стране молодые семьи едва ли смогут взять квартиру в ипотеку из-за высокой ставки.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Политика
Марченко призвал принимать жесткие меры в отношении СМИ-иноагентов
Депутат Евгений Марченко на пресс-конференции по противостоянию атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ заявил, что необходимо накладывать жесткие санкции в отношении СМИ-иноагентов.
Происшествия
В России более 70 ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности
В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Общество
Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Происшествия