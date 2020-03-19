Коронавирус

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Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
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Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.
РБКвчера в 17:00

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Bloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире

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Рубль занял второе место среди самых волатильных валют мира

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Рубль стал второй по волатильности валютой мира

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Рубль вышел на второе место в мире по волатильности валют по отношению к доллару США

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РИА Новостивчера в 22:13

Цена нефти WTI и курс доллара к валютам растут

News.ru02:19
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина

В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
RT на русском 03:12
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Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
РИА Новости 06:36
Наука

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Происшествия

Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Известия 06:17
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Шоу-бизнес

50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста

50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Актуальные Новости вчера в 12:12
Здоровье

В Тверской области ввели режим повышенной готовности

Тверь, 19 марта 2020, 14:29 — REGNUM Режим повышенной готовности для профилактики и предотвращения распространения коронавируса введён в Тверской области, постановление об этом подписал Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 19 марта.
REGNUM 07:29
Финансы

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 80,16 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 83,3565 рубля.
ПРАЙМ 07:26
Общество

Коронавирус может стать причиной срыва поставок алкоголя в Россию

Из-за коронавируса в России могут быть проблемы с поставками алкоголя, сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 02:55
Общество

Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин

Напомним, в России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 06:04
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Lenta.ru 02:20
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

Ученые отмечают, что, вероятно, респираторные симптомы были проявлены у самых тяжелых больных, составлявших первую волну, поэтому они были описаны как основные, и именно на борьбу с ними, главным из которых является пневмония, было направлено лечение.
РИА Новости 06:42
Происшествия

В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Российская газета 02:05
Кино

Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»

Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Popcornnews.ru 17 марта в 04:00
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
7 канал Красноярск вчера в 21:41
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Армия и оружие

Для ВМФ России создаются подлодки пятого поколения

Главком российского ВМФ заявил, что в настоящее время полным ходом идут работы по созданию подлодок пятого поколения.
Faktom вчера в 02:20
Армия и оружие

Боевики в Сирии получили ультиматум от российских военных

Если боевики не уйдут с трассы М-4, Сирийская арабская армия вместе с российскими военными возобновит наступление в провинции Идлиб.
REGNUM вчера в 07:16
Политика

Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года

Отвечая на вопрос журналиста, в каком качестве Путин видит себя после 2024 года, глава государства заметил, что ответа на этот вопрос у него пока нет, поскольку впереди еще много времени.
Аргументы и Факты 03:51
Экономика

Власти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 07:23
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Политика

Аксенов назвал Крымский мост ахиллесовой пятой

SM News 07:27
Авто

В России восстанавливают уникальный внедорожник «Астеро»

Сын знаменитого советского конструктора Геннадия Хаинова и одновременно автомобильный видеоблогер Даниил Хаинов рассказал о процессе восстановления уникального российского внедорожника УАЗ-3128 "Астеро".
Российская газета 02:04
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Финансы

В Госдуме предложили Силуанову по примеру США раздать жителям деньги

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США детализировало предложения по пакету поддержки экономики в связи с коронавирусом: в частности, предлагается раздать американцам до 500 млрд долларов наличными.
REGNUM 03:03
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова вернули в читинское СИЗО

Вести.Ru 02:22
Общество

В Венеции в каналах появились дельфины

Газета.Ru вчера в 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
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