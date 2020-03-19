Коронавирус
РИА НовостиBloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира
Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
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с чего всё началось
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.РБКвчера в 17:00
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Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина
В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
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Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Экономика
Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
Наука
Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса
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Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом
Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
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50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
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В Тверской области ввели режим повышенной готовности
Тверь, 19 марта 2020, 14:29 — REGNUM Режим повышенной готовности для профилактики и предотвращения распространения коронавируса введён в Тверской области, постановление об этом подписал Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 19 марта.
Финансы
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 80,16 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 83,3565 рубля.
Общество
Коронавирус может стать причиной срыва поставок алкоголя в Россию
Из-за коронавируса в России могут быть проблемы с поставками алкоголя, сообщает «Коммерсант».
Общество
Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин
Напомним, в России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
Ученые отмечают, что, вероятно, респираторные симптомы были проявлены у самых тяжелых больных, составлявших первую волну, поэтому они были описаны как основные, и именно на борьбу с ними, главным из которых является пневмония, было направлено лечение.
Происшествия
В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей
Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Кино
Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»
Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Армия и оружие
Для ВМФ России создаются подлодки пятого поколения
Главком российского ВМФ заявил, что в настоящее время полным ходом идут работы по созданию подлодок пятого поколения.
Армия и оружие
Боевики в Сирии получили ультиматум от российских военных
Если боевики не уйдут с трассы М-4, Сирийская арабская армия вместе с российскими военными возобновит наступление в провинции Идлиб.
Политика
Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года
Отвечая на вопрос журналиста, в каком качестве Путин видит себя после 2024 года, глава государства заметил, что ответа на этот вопрос у него пока нет, поскольку впереди еще много времени.
Экономика
Власти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Авто
В России восстанавливают уникальный внедорожник «Астеро»
Сын знаменитого советского конструктора Геннадия Хаинова и одновременно автомобильный видеоблогер Даниил Хаинов рассказал о процессе восстановления уникального российского внедорожника УАЗ-3128 "Астеро".
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Финансы
В Госдуме предложили Силуанову по примеру США раздать жителям деньги
Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США детализировало предложения по пакету поддержки экономики в связи с коронавирусом: в частности, предлагается раздать американцам до 500 млрд долларов наличными.
Общество