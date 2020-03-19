Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.

с чего всё началось

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

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