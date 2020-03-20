с чего всё началось

Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg. А сорт нефти West Texas Intermediate может опуститься до 5 долларов и продолжить падение.

Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель

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