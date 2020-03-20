с чего всё началось

Нефтяные трейдеры, которые переживают обвал рынка в условиях распада сделки ОПЕК+ и пандемии COVID-19, сообщили о том, что ситуация может усугубиться и цена нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg. Соответствующий прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством аналитиков.

Нефть может упасть до $5 за баррель

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