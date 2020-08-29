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Коммерсантъ

Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.В источнике
С чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg
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РИА Новостивчера в 15:04
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Газета.Ru

Западные аналитики предсказали подорожание рубля

Газета.Ru17:19
Телеканал 360°

Западные аналитики сочли рубль слишком дешевым

Телеканал 360°17:18
Forbes

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbesвчера в 11:07
News.ru

Западные аналитики посчитали рубль чересчур дешёвым

News.ruвчера в 15:31
РИА Новости

На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новостивчера в 15:04
Lenta.ru

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ruвчера в 13:47
URA.Ru

Западные аналитики посчитали рубль сильно дешевым

URA.Ruвчера в 16:01

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала
РБК00:32
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Шесть человек умерли от коронавируса в Алтайском крае за сутки

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае у 68 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 95 пациентов, зарегистрированы шесть летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com03:00
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Адвокаты Месси не уверены, что смогут победить «Барселону» в суде

Интерпретация пункта досрочного прекращения контракта ограничивает то, что ни один клуб не сделает шаг вперед, чтобы подписать игрока, заявив, что он свободен, так как однажды столкнется с юридической угрозой, что ему придется заплатить от одного евро до 700 миллионов.
ODDS.ru01:50

Изменить статус русского языка в Белоруссии призвал Шушкевич

Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич выступил с публичным заявлением о том, что руководители Белоруссии обязаны сделать все, чтобы поменять статус русского языка в республике.
Live24вчера в 03:20
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