Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей
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Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.В источнике
С чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg
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«Поможет сбалансировать бюджет страны»: Почему низкий курс рубля выгоден России
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