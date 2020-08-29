Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.