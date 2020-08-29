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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.В источнике
С чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg
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РИА Новостивчера в 15:04
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Комсомольская правда

«Поможет сбалансировать бюджет страны»: Почему низкий курс рубля выгоден России

Комсомольская правда08:12
Lenta.ru

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ruвчера в 13:47
Газета.Ru

Западные аналитики предсказали подорожание рубля

Газета.Ru17:19
URA.Ru

Западные аналитики посчитали рубль сильно дешевым

URA.Ruвчера в 16:01
РИА Новости

На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новостивчера в 15:04
News.ru

Западные экономисты предрекли рублю укрепление, российские — падение

News.ru03:52
Forbes

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbesвчера в 11:07

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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ВЭБ.РФ в I полугодии увеличил активы на 4,2%

ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2020 года нарастил активы на 4,2%, до 3,25 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из отчетности госкорпорации.
ТАССвчера в 13:40
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Лукашенко заявил об относительной стабилизации обстановки в Белоруссии

Напомним, после выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых Лукашенко набрал больше 80% голосов, страну охватила волна протестов граждан, не согласных с результатами подсчета голосов.
Сусанин01:41
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