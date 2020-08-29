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Коммерсантъ

Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.В источнике
С чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg
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РИА Новостивчера в 15:04
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News.ru

Западные экономисты предрекли рублю укрепление, российские — падение

News.ru03:52
Газета.Ru

Западные аналитики предсказали подорожание рубля

Газета.Ru17:19
Lenta.ru

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ruвчера в 13:47
URA.Ru

Западные аналитики посчитали рубль сильно дешевым

URA.Ruвчера в 16:01
РИА Новости

На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новостивчера в 15:04
Телеканал 360°

Западные аналитики сочли рубль слишком дешевым

Телеканал 360°17:18
Forbes

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbesвчера в 11:07

Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
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Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37

Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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Трамп обвинил демократов в покупке нефти у России

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что северо-восточные штаты США вынуждены покупать нефть и газ у России только потому, что нью-йоркский губернатор Эндрю Куомо не разрешает проложить трубопровод по своей территории.
Газета.Ru01:57
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Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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