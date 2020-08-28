Экономика
КоммерсантъBloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей
Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.
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с чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg.РИА Новостивчера в 15:04
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«Поможет сбалансировать бюджет страны»: Почему низкий курс рубля выгоден России
Комсомольская правда08:12
Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 08:27, Ашберн
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Власти Турции заявили, что Афины могут спровоцировать военный конфликт
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными.
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала
Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
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США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии
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Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака
Сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера" Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, диагностированного в 2016 году.
Газета.Ru 02:53
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В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Зеленского обвинили в попытке навязать украинцам «комплекс малоросса»
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Олег Синютка обвинил президента страны Владимира Зеленского в попытке навязать украинцам «комплекс малоросса».
Lenta.ru 05:17
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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке
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Политик Алексей Навальный всё ещё находится в коме, он до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Kazanfirst.ru вчера в 16:01
Авто
Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире
Эксперты известного британского журнала Autocar составили рейтинг самых «долгоживущих» моделей в мире.
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Шоу-бизнес
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Известная певица Валерия опубликовала в своем Instagram первые фотографии со свадьбы младшего сына, 21-летнего предпринимателя Арсения Шульгина.
iReactor вчера в 12:51
Технологии
Илон Маск рассказал об испытаниях мозгового импланта
Американский предприниматель Илон Маск в ходе презентации показал свинью с мозговым имплантом.
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Родительские собрания в школах РФ переведут в онлайн-формат
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Политика
Изменить статус русского языка в Белоруссии призвал Шушкевич
Напомним, русский язык в Белоруссии имеет статус государственного с 1995 года.
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Сборной России по художественной гимнастике не оказалось в списке участников чемпионата Европы в Киеве, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (UEG).
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Центробанк дал свое разрешение страховым компаниям при расчёте стоимости полиса ОСАГО смотреть на марку и модель машины.
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В магазинах страны упали цены на iPhone 11.
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Форвард «Спартака» Соболев сообщил, что поговорил с Дзюбой по телефону
Москва, 29 августа 2020, 15:16 — REGNUM Форвард московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал о ситуации с его конфликтом с нападающим санкт-петербургской команды «Зенит» Артемом Дзюбой.
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Число жертв урагана «Лаура» в США достигло 14
Число погибших в результате разрушительного урагана "Лаура" выросло до 14, сообщает телеканал CBS News.
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Politico рассказало, почему будущее Германии зависит от России
Проект строительства газопровода "Северный поток — 2" будет завершен, несмотря на нежелание США, так как Германия твердо намерена стать энергетически независимой страной, пишет Politico.
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Ряд журналистов иностранных СМИ лишили аккредитации МИД Белоруссии
Ряд журналистов иностранных средств массовой информации лишены аккредитации МИД Белоруссии на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере.
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Путин наградил Расторгуева орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры.
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Как за год изменились доходы и имущество глав регионов
Как за год изменились доходы и имущество глав регионов В августе, с задержкой из-за пандемии, бывшие и уже действующие руководители российских регионов отчитались о доходах и имуществе за 2019 год.
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Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Американские военные обнаружили российскую подводную лодку у берегов Аляски.
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Создатель Nexta раскрыл источники дохода своего канала
По мнению Путило, редакция канала получает достаточно информации из Белоруссии, чтобы быть полностью в курсе происходящего, несмотря на то что сам создатель Nexta последний раз был в республике в 2018 году и сейчас находится в Польше.
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