с чего всё началось

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.

Политика Власти Турции заявили, что Афины могут спровоцировать военный конфликт Причиной военного столкновения может стать стремление властей Греции расширить свои территориальные воды в Средиземном море, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, 29 августа передает агентство Anadolu.

Политика Путин признал легитимность выборов в Белоруссии Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. 1,1K

Общество Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании» Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании». 76

Общество В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек. 696

Политика США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа». 481

Политика Зеленского обвинили в попытке навязать украинцам «комплекс малоросса» Депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Олег Синютка обвинил президента страны Владимира Зеленского в попытке навязать украинцам «комплекс малоросса». 2

Происшествия Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере. 189

Спорт Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киеве Сборной России по художественной гимнастике не оказалось в списке участников чемпионата Европы в Киеве, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (UEG).

Футбол Форвард «Спартака» Соболев сообщил, что поговорил с Дзюбой по телефону Москва, 29 августа 2020, 15:16 — REGNUM Форвард московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал о ситуации с его конфликтом с нападающим санкт-петербургской команды «Зенит» Артемом Дзюбой.

Политика Politico рассказало, почему будущее Германии зависит от России Проект строительства газопровода "Северный поток — 2" будет завершен, несмотря на нежелание США, так как Германия твердо намерена стать энергетически независимой страной, пишет Politico. 6

Политика Ряд журналистов иностранных СМИ лишили аккредитации МИД Белоруссии Ряд журналистов иностранных средств массовой информации лишены аккредитации МИД Белоруссии на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере. 20

Общество Путин наградил Расторгуева орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры. 19

Общество Как за год изменились доходы и имущество глав регионов Как за год изменились доходы и имущество глав регионов В августе, с задержкой из-за пандемии, бывшие и уже действующие руководители российских регионов отчитались о доходах и имуществе за 2019 год.