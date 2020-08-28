Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.
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с чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg
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РИА Новостивчера в 15:04

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Западные аналитики посчитали рубль сильно дешевым

URA.Ruвчера в 16:01

Западные экономисты предрекли рублю укрепление, российские — падение

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Западные аналитики предсказали подорожание рубля

Газета.Ruвчера в 17:19

«Поможет сбалансировать бюджет страны»: Почему низкий курс рубля выгоден России

Комсомольская правда08:12

На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новостивчера в 15:04

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ruвчера в 13:47

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbesвчера в 11:07
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Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика

Власти Турции заявили, что Афины могут спровоцировать военный конфликт

Причиной военного столкновения может стать стремление властей Греции расширить свои территориальные воды в Средиземном море, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, 29 августа передает агентство Anadolu.
ИА Красная Весна 07:10
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Путин признал легитимность выборов в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными.
Газета.Ru 04:51
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Общество

Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru 06:40
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Общество

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК 00:32
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Политика

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
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Кино

Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака

Сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера" Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, диагностированного в 2016 году.
Газета.Ru 02:53
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Происшествия

В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова

Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РБК вчера в 14:42
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Здоровье

Россиянам перечислили три переломных момента старения

Lenta.ru вчера в 23:15
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Политика

Зеленского обвинили в попытке навязать украинцам «комплекс малоросса»

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Олег Синютка обвинил президента страны Владимира Зеленского в попытке навязать украинцам «комплекс малоросса».
Lenta.ru 05:17
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Происшествия

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК 07:59
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Общество

Алексей Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике

Политик Алексей Навальный всё ещё находится в коме, он до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Kazanfirst.ru вчера в 16:01
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Происшествия

В Швеции начались беспорядки из-за сожжения Корана

РБК 01:25
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Авто

Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Эксперты известного британского журнала Autocar составили рейтинг самых «долгоживущих» моделей в мире.
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Шоу-бизнес

Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына

Известная певица Валерия опубликовала в своем Instagram первые фотографии со свадьбы младшего сына, 21-летнего предпринимателя Арсения Шульгина.
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Технологии

Илон Маск рассказал об испытаниях мозгового импланта

Американский предприниматель Илон Маск в ходе презентации показал свинью с мозговым имплантом.
RT на русском 06:16
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Общество

Родительские собрания в школах РФ переведут в онлайн-формат

Как стало известно 15-news.ru, из-за пандемии в наступающем учебном году собрания родителей хотят проводить в формате онлайн.
15-news.ru вчера в 15:47
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Политика

Изменить статус русского языка в Белоруссии призвал Шушкевич

Напомним, русский язык в Белоруссии имеет статус государственного с 1995 года.
Evo-rus.com 04:16
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Спорт

Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киеве

Сборной России по художественной гимнастике не оказалось в списке участников чемпионата Европы в Киеве, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (UEG).
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Авто

Автостраховщики РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

Центробанк дал свое разрешение страховым компаниям при расчёте стоимости полиса ОСАГО смотреть на марку и модель машины.
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Гаджеты

Цены на iPhone 11 в России упали

В магазинах страны упали цены на iPhone 11.
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Футбол

Форвард «Спартака» Соболев сообщил, что поговорил с Дзюбой по телефону

Москва, 29 августа 2020, 15:16 — REGNUM Форвард московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал о ситуации с его конфликтом с нападающим санкт-петербургской команды «Зенит» Артемом Дзюбой.
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Происшествия

Число жертв урагана «Лаура» в США достигло 14

Число погибших в результате разрушительного урагана "Лаура" выросло до 14, сообщает телеканал CBS News.
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Политика

Politico рассказало, почему будущее Германии зависит от России

Проект строительства газопровода "Северный поток — 2" будет завершен, несмотря на нежелание США, так как Германия твердо намерена стать энергетически независимой страной, пишет Politico.
Газета.Ru 06:20
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Политика

Ряд журналистов иностранных СМИ лишили аккредитации МИД Белоруссии

Ряд журналистов иностранных средств массовой информации лишены аккредитации МИД Белоруссии на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере.
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Общество

Путин наградил Расторгуева орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры.
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Общество

Как за год изменились доходы и имущество глав регионов

Как за год изменились доходы и имущество глав регионов В августе, с задержкой из-за пандемии, бывшие и уже действующие руководители российских регионов отчитались о доходах и имуществе за 2019 год.
Коммерсантъ 04:59
Армия и оружие

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Американские военные обнаружили российскую подводную лодку у берегов Аляски.
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Общество

Путин оценил трассу «Таврида» в Крыму

Владимир Путин проехал по автотрассе на Aurus.
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Общество

В Турции после длительной голодовки умерла правозащитница Эбру Тимтик

Octagon.Media 06:24
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Общество

Создатель Nexta раскрыл источники дохода своего канала

По мнению Путило, редакция канала получает достаточно информации из Белоруссии, чтобы быть полностью в курсе происходящего, несмотря на то что сам создатель Nexta последний раз был в республике в 2018 году и сейчас находится в Польше.
РБК 06:40
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