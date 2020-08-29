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Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.В источнике
С чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg
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РИА Новостивчера в 15:04
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News.ru

Западные экономисты предрекли рублю укрепление, российские — падение

News.ru03:52
РИА Новости

На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новостивчера в 15:04
Телеканал 360°

Западные аналитики сочли рубль слишком дешевым

Телеканал 360°17:18
URA.Ru

Западные аналитики посчитали рубль сильно дешевым

URA.Ruвчера в 16:01
Газета.Ru

Западные аналитики предсказали подорожание рубля

Газета.Ru17:19
Lenta.ru

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ruвчера в 13:47
Forbes

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbesвчера в 11:07

Путин наградил ректора МГИМО орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости06:40
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Меркель разделила политику и экономику в вопросе «Северного потока-2»

По вопросу «Северного потока-2» Меркель старается разделить проблемы экономики и политики, замечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Экономика сегоднявчера в 08:41
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«Спартак» вечером в субботу может лишить «Зенит» лидерства в РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак», который считается самым принципиальным соперником «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), уже в субботу, 29 августа, может лишить сине-бело-голубых лидерства в турнирной таблице.
АБН06:31

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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Эксперт рекомендовал не оставлять в розетке зарядник без смартфона

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что зарядное устройство для электронных гаджетов нельзя оставлять в розетке, поскольку это может привести к выходу зарядки из строя и даже к возгоранию, передает агентство "Прайм".
Известия21:18
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