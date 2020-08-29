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Коммерсантъ

Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.В источнике
С чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg
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РИА Новостивчера в 15:04
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ФАН

Экономист Адамидов предсказал в сентябре укрепление рубля

ФАН09:29
Комсомольская правда

«Поможет сбалансировать бюджет страны»: Почему низкий курс рубля выгоден России

Комсомольская правда08:12
Lenta.ru

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ruвчера в 13:47
URA.Ru

Западные аналитики посчитали рубль сильно дешевым

URA.Ruвчера в 16:01
РИА Новости

На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новостивчера в 15:04
News.ru

Западные экономисты предрекли рублю укрепление, российские — падение

News.ru03:52
Forbes

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbesвчера в 11:07

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что белорусский язык должен стать в республике единственным государственным, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
Страна Советов on-line15:56
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В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом

Директор лаборатории в Неваде Марк Пандори утверждает, что пока неизвестно, насколько сохраняется иммунитет от коронавируса и насколько хорошо антитела способны защитить от еще одного заражения.
ToDay News Ufa13:02
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Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Факты27 августа в 00:51
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