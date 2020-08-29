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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.В источнике
С чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg
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РИА Новости28 августа в 15:04
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URA.Ru

Новости кризиса 30 августа. В Совфеде допустили новые выплаты пенсионерам, самые богатые губернаторы раскрыли доходы

URA.Ru00:00
ИА Красная Весна

Bloomberg: западные эксперты заявляют о скором укреплении курса рубля

ИА Красная Веснавчера в 16:59
Lenta.ru

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ru28 августа в 13:47
News.ru

Западные экономисты предрекли рублю укрепление, российские — падение

News.ruвчера в 03:52
РИА Новости

На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новости28 августа в 15:04
Комсомольская правда

«Поможет сбалансировать бюджет страны»: Почему низкий курс рубля выгоден России

Комсомольская правдавчера в 08:12
Forbes

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbes28 августа в 11:07

Астероид пролетит рядом с Землей 1 сентября

Как сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA, 1 сентября небесное тело, получившее название 2011 ES4, будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км / с. 2011 ES4 был открыт в марте 2011 года.
Астероид пролетит рядом с Землей 1 сентября
ТАСС22:37
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В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
В Минске завершился женский оппозиционный марш
Известия18:47
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Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов

Оказалось, что такие аппараты способны совершать как полеты внутри Солнечной системы, так и межзвездные путешествия без дополнительной тяги, а также при метровых размерах и собственной массе около грамма переносить в десятки раз более массивную нагрузку.
N+1вчера в 07:39
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В США обеспокоены из-за попыток КНР купить «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об обеспокоенности американской стороны из-за попыток Китая купить предприятие по производству авиационных двигателей "Мотор Сич".
RT на русском20:18
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Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время обеда с делегацией Великобритании после того, как узнал, что пропустил телефонный звонок от президента России Владимира Путина.
Lenta.ruвчера в 13:27
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Литва ответила на угрозы Лукашенко о закрытии торговли через её порты

Премьер-министр Литвы Сквернялис на своей странице в социальной сети Facebook написал, что отказ Белоруссии от использования литовских портов в торговле навредит в первую очередь Минску.
REGNUM28 августа в 15:20
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Простые клетки справились с лабиринтом из живой изгороди

По мере продвижения клеток вперед вещество истощается все больше и больше, и в конечном итоге короткие тупиковые ветви лабиринта полностью лишаются его, порой даже до того, как клетки достигают выхода.В начале своего исследования ученые смоделировали это явление на компьютере, а затем повторили то же самое в реальных условиях.
Машины и Механизмы28 августа в 02:48

Фигуристка Загитова зачислена на факультет журналистики в РАНХиГС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова зачислена на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Общественная служба новостей18:35
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