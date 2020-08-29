Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.В источнике
С чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg
.
РИА Новостивчера в 15:04
Подробнее о событии
РИА Новости

На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новостивчера в 15:04
Комсомольская правда

«Поможет сбалансировать бюджет страны»: Почему низкий курс рубля выгоден России

Комсомольская правда08:12
News.ru

Западные экономисты предрекли рублю укрепление, российские — падение

News.ru03:52
URA.Ru

Западные аналитики посчитали рубль сильно дешевым

URA.Ruвчера в 16:01
ФАН

Экономист Адамидов предсказал в сентябре укрепление рубля

ФАН09:29
Lenta.ru

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ruвчера в 13:47
Forbes

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbesвчера в 11:07

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новости04:11
867

Оппозиция Белоруссии: Путин посылает нам месседж, что Лукашенко слаб

Один из членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заметила в словах президента Российской Федерации Владимира Путина сигнал о слабости действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко.
Российский Диалог15:41

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Газета.Ruвчера в 10:58
39

Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время обеда с делегацией Великобритании после того, как узнал, что пропустил телефонный звонок от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru13:27
36

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБК15:33
3

В прессе США назвали страну, «вмешательство» которой в американские выборы «на порядок больше российского»

В американской прессе вышел материал, в котором говорится о том, что Вашингтон излишнее внимание уделяет вопросу российского вмешательства в президентские выборы.
Военное обозрение10:49
3