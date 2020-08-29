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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.В источнике
С чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg
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РИА Новости28 августа в 15:04
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ИА Красная Весна

Bloomberg: западные эксперты заявляют о скором укреплении курса рубля

ИА Красная Веснавчера в 16:59
Комсомольская правда

«Поможет сбалансировать бюджет страны»: Почему низкий курс рубля выгоден России

Комсомольская правдавчера в 08:12
Forbes

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbes28 августа в 11:07
РБК

Опрошенные Bloomberg эксперты допустили снижение курса доллара до ₽70

РБКвчера в 01:58
РИА Новости

На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новости28 августа в 15:04
Lenta.ru

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ru28 августа в 13:47
News.ru

Западные экономисты предрекли рублю укрепление, российские — падение

News.ruвчера в 03:52

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Интерфаксвчера в 14:11
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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБКвчера в 07:59
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБКвчера в 00:32
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РФС наказал «Локомотив» по итогам матча с «Ахматом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московским "Локомотив" и начальник команды Станислав Сухина наказаны по итогам матча пятого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Газета.Ru28 августа в 16:34

Доказанную причину появления рака в 95% случаях назвал онколог

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев согласился с мнением о том, что у молодых людей онкологические заболевания могут развиваться и прогрессировать гораздо быстрее, чем у пожилых.
Live2428 августа в 02:21
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