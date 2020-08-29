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Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.В источнике
С чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg
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РИА Новости28 августа в 15:04
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News.ru

Западные экономисты предрекли рублю укрепление, российские — падение

News.ruвчера в 03:52
Телеканал 360°

Рубль способен укрепиться до 70 рублей за доллар США — Bloomberg

Телеканал 360°21:17
ИА Красная Весна

Bloomberg: западные эксперты заявляют о скором укреплении курса рубля

ИА Красная Веснавчера в 16:59
URA.Ru

Новости кризиса 30 августа. В Совфеде допустили новые выплаты пенсионерам, самые богатые губернаторы раскрыли доходы

URA.Ru00:00
РИА Новости

На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новости28 августа в 15:04
Lenta.ru

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ru28 августа в 13:47
Forbes

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbes28 августа в 11:07

Корпорация Samsung запустила производство новейших чипов памяти

Массовое производство первых в отрасли 16-гигабитных чипов мобильной памяти DRAM LPDDR5 запустил южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics на производственной линии в городе Пхёнтхэке, сообщает 30 августа пресс-служба корпорации.
ИА Красная Весна07:13
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Забайкальцев оштрафовали за переименование села в «Путин вор»

Агинский районный суд признал выложивших на сопке из камней надпись «Путин вор» трех местных жителей (в сообщении суда они названы Т. Г. и Б.) в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначив им штрафы в размере 700, 800 и 700 рублей штрафа.
Тайга.инфо22:35
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Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новости10:40
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Крушение Су-27 в Крыму в марте произошло из-за взрыва двигателя ракеты

Причиной крушения истребителя Су-27 25 марта 2020 года над Черным морем у побережья Крыма стал взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска, заявил в программе "Военная приемка" в эфире телеканала "Звезда" начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.
0:35
Газета.Ru09:08
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Алена Косторная не получила разрешения на переход в академию Плющенко

Отказ на запрос о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко получила российская фигуристка Алена Косторная, сообщил 30 августа президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, передает издание «Спорт-Экспресс».
ИА Красная Весна11:26

В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заместитель Кравчука в трехсторонней контактной группе Фокин заявляет о предоставлении особого статуса всему Донбассу, амнистии всем без исключения и проведении выборов. Он не видит Украину без Донбасса. Лично я не вижу Украину без Крыма.
Ирина Фриз
Украинский депутат
РИА Новости08:52
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