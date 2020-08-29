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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.В источнике
С чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg
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РИА Новости28 августа в 15:04
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URA.Ru

Новости кризиса 30 августа. В Совфеде допустили новые выплаты пенсионерам, самые богатые губернаторы раскрыли доходы

URA.Ruвчера в 00:00
Lenta.ru

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ru28 августа в 13:47
ИА Красная Весна

Bloomberg: западные эксперты заявляют о скором укреплении курса рубля

ИА Красная Весна29 августа в 16:59
News.ru

Западные экономисты предрекли рублю укрепление, российские — падение

News.ru29 августа в 03:52
РИА Новости

На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новости28 августа в 15:04
Телеканал 360°

Рубль способен укрепиться до 70 рублей за доллар США — Bloomberg

Телеканал 360°вчера в 21:17
Forbes

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbes28 августа в 11:07

Гендиректор «Локомотива» рассказал об интересе «Барселоны» к Миранчуку

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что каталонская «Барселона» рассматривала возможность подписания полузащитника Алексея Миранчука, в итоге переходящего в итальянскую «Аталанту».
RT на русском17:53

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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