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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.В источнике
С чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg
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РИА Новости28 августа в 15:04
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URA.Ru

Новости кризиса 30 августа. В Совфеде допустили новые выплаты пенсионерам, самые богатые губернаторы раскрыли доходы

URA.Ru00:00
Телеканал 360°

Рубль способен укрепиться до 70 рублей за доллар США — Bloomberg

Телеканал 360°21:17
Forbes

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbes28 августа в 11:07
News.ru

Западные экономисты предрекли рублю укрепление, российские — падение

News.ruвчера в 03:52
РИА Новости

На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новости28 августа в 15:04
Lenta.ru

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ru28 августа в 13:47
ИА Красная Весна

Bloomberg: западные эксперты заявляют о скором укреплении курса рубля

ИА Красная Веснавчера в 16:59

Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин
Газета.Ru08:02
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Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новости10:40
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.
Известия11:26
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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