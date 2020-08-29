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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg. Накануне, 28 августа, на закрытии торгов курс доллара превысил 74 руб./$.В источнике
С чего всё началось
Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg
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РИА Новости28 августа в 15:04
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РИА Новости

На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новости28 августа в 15:04
News.ru

Западные экономисты предрекли рублю укрепление, российские — падение

News.ruвчера в 03:52
РБК

Опрошенные Bloomberg эксперты допустили снижение курса доллара до ₽70

РБКвчера в 01:58
URA.Ru

Западные аналитики посчитали рубль сильно дешевым

URA.Ru28 августа в 16:01
Комсомольская правда

«Поможет сбалансировать бюджет страны»: Почему низкий курс рубля выгоден России

Комсомольская правдавчера в 08:12
Lenta.ru

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ru28 августа в 13:47
Forbes

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbes28 августа в 11:07

Ученые сообщили о возможности омоложения органов от пожилых доноров

Как уточнили ученые, с помощью специальных медикаментов можно сделать сердце, печень, почки и легкие пожилых больных гораздо молодыми, избавив их от старых клеток, которые связаны с отторжением органов.
Ученые сообщили о возможности омоложения органов от пожилых доноров
МедиаПоток01:41
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Создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман отмечает столетие

Классик отечественной анимации Леонид Шварцман, при участии которого появились на свет такие анимационные картины, как "Котенок по имени Гав", "Варежка" и мультфильмы про Чебурашку и Крокодила Гену, рассказал ТАСС, что столетие встретит в кругу близких людей.
ТАСС17:02

США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика

Российские истребители Су-27 при перехвате над Черным морем американского бомбардировщика Б-52 28 августа действовали "непрофессионально и небезопасно", говорится в заявлении командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана.
Интерфакс22:01
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera01:46
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Волочкова рассказала о своём месте в истории

"Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в историю России, как Русская Балерина", — утверждает Волочкова.
Pravda.Ru02:48
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Новый «Крик» выйдет в прокат в 2022 году

Кинокомпания Paramount Pictures обновила график выпуска своих фильмов Новая картина, пока ещё не имеющая названия, но повторяющая сюжет популярного триллера Крик (1996), будет представлена зрителям 14-го января 2022-го года.О перезагрузке Крика киностудия сообщила в начале года.
Inc-news.ru01:46
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Пермяков информируют о старте прививочной кампании от гриппа и ОРВИ

Пермяков информируют о старте прививочной кампании от гриппа и ОРВИ Для подготовки к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ в сентябре стартует прививочная кампания.
Администрация города Перми28 августа в 00:36
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