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Bloomberg: нефтетрейдеры начали готовиться к санкциям против России из-за Украины

Нефтяные трейдеры и покупатели российской нефти готовятся к торговым ограничениям на экспорт сырья в случае введения санкций стран Запада против России из-за Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.
РБК
Участники рынка опасаются ограничений на экспорт сырья, особенно дальневосточных сортов российской нефти ESPO и Sokol.
Ведомости
Стоимость нефти в Азии пока остается на высоком уровне: на прошлой неделе Sokol торговалась с самой большой за два года наценкой на фоне резкого роста спроса.
РБК
Аналитики прогнозируют, что подорожание нефти выше $100 за баррель приведет к замедлению роста мировой экономики и разгону инфляции.
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