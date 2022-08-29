«Внушительная флотилия» с нефтью из Ирана может выйти на мировой рынок при восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ослаблении ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов, пишет Bloomberg.
ФСБ установила личность участника «украинской диверсионно-террористической группы», который вместе с Натальей Вовк готовил убийство Дарьи Дугиной — это гражданин Украины Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.