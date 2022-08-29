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Bloomberg: нефтяной рынок может ожидать «внушительную флотилию» с топливом из Ирана

«Внушительная флотилия» с нефтью из Ирана может выйти на мировой рынок при восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ослаблении ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов, пишет Bloomberg.
Московский Комсомолец
В статье отмечается, что речь идет о 93 млн баррелей нефти и газового конденсата, хранящихся в судах, а также запасах ископаемого топлива, которые есть в иранских наземных резервуарах.
Московский Комсомолец
"Иран создал внушительную флотилию, груженную нефтью, которая может поступить на рынок довольно скоро", - считает директор JTD Energy Services Джон Дрисколл.
ТАСС
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что Тегеран готов увеличить экспорт нефти сразу после снятия санкций.
REGNUM

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