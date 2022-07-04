"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
В частном секторе Таганрога загорелся частный дом на площади 70 кв. м. Причиной пожара стал беспилотный летательный аппарат, упавший на крышу дома, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
Участники научных коллабораций ATLAS и CMS опубликовали пока самые точные данные по всем физическим свойствам бозона Хиггса, в том числе по характеру его взаимодействий с другими переносчиками фундаментальных взаимодействий.