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Bloomberg: немецкие банки начали готовиться к прекращению поставок газа из России

Учреждениям необходимо отложить дополнительные средства, чтобы покрыть потенциальный всплеск дефолтов местных компаний в случае прекращения поставок российского топлива, сообщает агентство Bloomberg
 со ссылкой на заявления банкиров.
Lenta.ru
"Газпром" ранее сократил прокачку топлива по экспортному маршруту, заявив, что Канада не вернула после ремонта турбины, построенные немецкой компанией Siemens.
РИА Новости
Кредиторы особенно обеспокоены запланированными работами по техническому обслуживанию газопровода, соединяющего Германию с Россией.
РИА Новости
Кредиторы боятся, что поставки газа через "Северный поток" могут не возобновиться после проведения технических работ.
ПРАЙМ

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Bloomberg сообщает, что банки ФРГ ожидают массовых дефолтов после сокращения поставок газа из России
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