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Bloomberg: низкий уровень воды в Рейне усиливает энергический кризис в Германии

Рекордное за пятнадцать лет сезонное обмеление главной реки Германии, Рейна, грозит перебоями в поставках угля, сообщает агентство Bloomberg.
РИА Новости
Основатель консультационной фирмы по рынку угля Perret Associates Вильгельм Перре заявил, что низкий уровень воды в Рейне говорит о том, что баржи не смогут в полном объеме загружать энергетический уголь.
Аргументы недели
Как пишет агентство, обмеление Рейна периодически ограничивает навигацию по реке - баржи вынуждены перевозить меньше груза.
РЕН ТВ
Немецкие энергетические компании уже начали подготовку к зиме, но длительная засуха может привести к задержкам в поставках ресурсов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg рассказал о новой энергетической угрозе Германии
ИА Красная Весна08:06
Bloomberg: Европа лишается угля из-за обмелевшего Рейна в Германии
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Bloomberg: низкий уровень воды в Рейне усиливает энергический кризис в Германии
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Bloomberg сообщает, что обмеление Рейна ухудшает энергетический кризис в Европе
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Bloomberg: низкий уровень воды в реке Рейн ухудшает энергический кризис в Европе
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Bloomberg сообщило, что низкий уровень воды в реке Рейн усиливает кризис в Германии
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