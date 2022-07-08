РИА НовостиBloomberg: низкий уровень воды в Рейне усиливает энергический кризис в ГерманииРекордное за пятнадцать лет сезонное обмеление главной реки Германии, Рейна, грозит перебоями в поставках угля, сообщает агентство Bloomberg.РИА НовостиОснователь консультационной фирмы по рынку угля Perret Associates Вильгельм Перре заявил, что низкий уровень воды в Рейне говорит о том, что баржи не смогут в полном объеме загружать энергетический уголь.Аргументы неделиКак пишет агентство, обмеление Рейна периодически ограничивает навигацию по реке - баржи вынуждены перевозить меньше груза.РЕН ТВНемецкие энергетические компании уже начали подготовку к зиме, но длительная засуха может привести к задержкам в поставках ресурсов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuГазета.RuПодробнее о событииBloomberg рассказал о новой энергетической угрозе ГерманииИА Красная Весна08:06Bloomberg: Европа лишается угля из-за обмелевшего Рейна в ГерманииPravda.Ru08:06Bloomberg: низкий уровень воды в Рейне усиливает энергический кризис в ГерманииРИА Новости07:22Bloomberg сообщает, что обмеление Рейна ухудшает энергетический кризис в ЕвропеАргументы недели07:58Bloomberg: низкий уровень воды в реке Рейн ухудшает энергический кризис в ЕвропеЦентральная Служба Новостей07:55Bloomberg сообщило, что низкий уровень воды в реке Рейн усиливает кризис в ГерманииГазета.Ru07:48Bloomberg: энергетический кризис в ФРГ усиливается низким уровнем воды в РейнеRuNews24.ru08:01Показать ещёОценить95Поделиться