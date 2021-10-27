Агентство указывает, что потоков топлива от крупнейшего поставщика в Европе, российского «Газпрома», недостаточно, учитывая растущие запросы со стороны Азии, которая испытывает высокую потребность в сжиженном природном газе (СПГ).
Jaguar Land Rover официально представила внедорожник Range Rover пятого поколения, который теперь имеет новый внешний вид, новые варианты двигателей и загружен новыми технологиями с множеством функций.
Отсюда исследователи делают вывод, что, по крайней мере на протяжении этого периода, в ходе столкновений между двумя нейтронными звездами формировалось больше тяжелых элементов, чем в столкновениях между нейтронными звездами и черными дырами.