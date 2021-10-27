Будьте в Плюсе

Bloomberg: норвежская компания Equinor увеличит экспорт газа в Европу

Норвежская международная энергетическая компания Equinor придет на выручку Европе в условиях дефицита топлива.
Lenta.ru
Норвегия решила временно остановить закачку газа в месторождение Gina Krog.
Banki Loans
Планируется нарастить объемы поставок на 8 миллионов кубометров в день.
Banki Loans
Агентство указывает, что потоков топлива от крупнейшего поставщика в Европе, российского «Газпрома», недостаточно, учитывая растущие запросы со стороны Азии, которая испытывает высокую потребность в сжиженном природном газе (СПГ).
Lenta.ru

Подробнее о событии

Норвегия решила заработать и увеличила поставки газа в Европу
FBM.ruвчера в 14:56
Норвежская компания решила помочь Европе в условиях энергокризиса
Газета.Ruвчера в 14:17
Пока «Газпром» ждет «Северного потока — 2», Норвегия раскрутила все вентили
Евразия Dailyвчера в 09:10
Конкурент «Газпрома» увеличивает поставки газа на европейский рынок
Московский Комсомолецвчера в 12:23
Норвежский конкурент «Газпрома» Equinor увеличит экспорт газа в Европу
Banki Loansвчера в 12:10
Bloomberg: норвежская компания Equinor увеличит экспорт газа в Европу
Lenta.ruвчера в 11:38
Bloomberg: конкурент «Газпрома» норвежская компания Equinor увеличит экспорт газа в Европу
RuNews24.ruвчера в 13:23

Интересное

Компания Land Rover представила внедорожник Range Rover пятого поколения

Jaguar Land Rover официально представила внедорожник Range Rover пятого поколения, который теперь имеет новый внешний вид, новые варианты двигателей и загружен новыми технологиями с множеством функций.
Про Кроссоверывчера в 02:39

Путин поручил «Газпрому» увеличить объемы газа в хранилищах в Европе

Президент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить объемы газа в хранилищах в Европе после того, как компания завершит закачку в подземные хранилища в России.
Ведомостивчера в 12:56

Столкновения между нейтронными звездами оказались «золотой жилой» Вселенной

Отсюда исследователи делают вывод, что, по крайней мере на протяжении этого периода, в ходе столкновений между двумя нейтронными звездами формировалось больше тяжелых элементов, чем в столкновениях между нейтронными звездами и черными дырами.
AstroNews.ruвчера в 12:32