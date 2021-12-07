РИА НовостиBloomberg: новые санкции США и Евросоюза против России могут коснуться обмена рубляСША и Европейский союз рассматривают санкции, направленные против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций, передает Bloomberg со ссылкой на источники.РИА НовостиЗапад собирается ограничить обмен рублей в доллары, евро и фунты, пишет агентство Bloomberg .Русская ПланетаВ материале отмечается, что санкции являются одним из вариантов, которые президент Соединённых Штатов Джо Байден может изложить во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным.RT на русскомО возможности вторжения России в Украина также сообщала американская разведка своим союзникам по НАТО.ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧитать далееСвернутьНТВНТВГлавный региональныйИА "Реалист"РосбалтСобеседникНовая газетаАфиша DailyЦентральная Служба НовостейГазета.RuНациональная служба новостейDaily StormАлтапрессЦарьградРусская ПланетаФАНИнфоросKonkurent.ruВечерняя МоскваРидусИнтересная РоссияПодробнее о событииАналитики оценили последствия возможных санкций против конвертации рубляРБК04:46Bloomberg: санкции против России могут коснуться обмена рубля на иностранные валютыКоммерсантъ19:01Bloomberg: новые санкции США и Евросоюза против России могут коснуться обмена рубляРИА Новости23:25Bloomberg: новые санкции США в отношении России могут коснуться обмена валютRT на русском23:16США могут ввести запрет на конвертацию рубля в иностранные валюты в случае нападения РФ на Украину, сообщает BloombergЭхо Москвы04:04Bloomberg: новые санкции США против России при нападении на Украину затронут обмен валютLenta.ru22:53Bloomberg: санкции против России могут затронуть обмен рубля на иностранные валютыГазета.Ru01:48Показать ещёОценить1,4KПоделиться