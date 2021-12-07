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Bloomberg: новые санкции США и Евросоюза против России могут коснуться обмена рубля

США и Европейский союз рассматривают санкции, направленные против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости
Запад собирается ограничить обмен рублей в доллары, евро и фунты, пишет агентство Bloomberg
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Русская Планета
В материале отмечается, что санкции являются одним из вариантов, которые президент Соединённых Штатов Джо Байден может изложить во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
RT на русском
О возможности вторжения России в Украина также сообщала американская разведка своим союзникам по НАТО.
Дождь
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