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Bloomberg: новые санкции США в отношении России могут коснуться обмена валют

США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рубли в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в случае «нападения» Россией на Украину.
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Также в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, в том числе евро и фунты стерлингов.
Газета.Ru
В материале отмечается
, что санкции являются одним из вариантов, которые президент Соединённых Штатов Джо Байден может изложить во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
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По данным источников издания, Россию могут отключить от международной платежной системы SWIFT.
News.ru

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