США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рубли в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в случае «нападения» Россией на Украину.
Киев попросил у Вашингтона часть американских вооружений, которые предназначались Афганистану до прихода там к власти «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в Архангельской, Мурманской областях, на севере Карелии и Коми температура понижается по ночам до -30 градусов.